Berlin: Brand im U-Bahnhof Schloßstraße

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 2. Januar.

+++ Brand im U-Bahnhof Schloßstraße +++

Die Feuerwehr ist am Sonnabendnachmittag zu einem Einsatz nach Steglitz-Zehlendorf ausgerückt. Es brennt im U-Bahnhof Schloßstraße in einem Betriebsraum, twitterte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfung hat bereits begonnen. Die Feuerwehr ist mit 110 Einsatzkräften vor Ort.

Foto: Twitter Feuerwehr Berlin

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes besteht kein Zugverkehr auf der Linie U9 zwischen den U-Bahnhöfen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz. Nutzt zur Umfahrung bitte die umliegenden Bus- und S-Bahnlinien, schrieb die BVG.

Auch bei den Buslinien M48/M85/186 und 282 kommt es zu Behinderungen. Die Linien werden zwischen den Haltestellen S+U Rathaus Steglitz und U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz (M48/M85/186) bzw. Lepsiusstraße (282) umgeleitet.

+++ Lagerhalle eines Fertighausbetriebes geht in Flammen +++

Im Landkreis Märkisch-Oderland brannte in der Nacht zum Samstag eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Holz- und Fertighausbetriebs.

Foto: Morris Pudwell

Im Landkreis Märkisch-Oderland geriet gegen 2 Uhr eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Holz- und Fertighausbetriebes in Brand. Laut Morgenpost-Informationen stellte die Firma auch Fachwerkhäuser her. Der Brandort befand sich im Handwerkerweg in Bad Freienwalde. Die Feuerwehren aus Bad Freienwalde und den umliegender Gemeinden löschten die brennende Halle, die teilweise einstürzte. Zunächst habe ein Holzstapel neben der Halle gebrannt und bald dann das ganze Gebäude.

Erst 24 Stunden zuvor hatte es schon auf dem Gelände gebrannt. Auch zu diesem Zeitpunkt war es zunächst ein Holzstapel gewesen. Das damalige Feuer konnte noch rasch gelöscht werden. Zur Brandursache des heutigen Feuers kann noch nichts gesagt werden. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Ein Fachkommissariat der Brandenburger Polizei übernahm nach Beendigung der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache.

+++ Wieder Autos in Berlin in Brand gesetzt +++

In Berlin haben am Abend des Neujahrstages wieder mehrere Autos gebrannt. Auf einem Mieterparkplatz am Senftenberger Ring im Märkischen Viertel sollen zwei unbekannte Personen gegen 20.15 Uhr einen Geländewagen angezündet haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zeugen hätten beobachtet, wie die beiden vor dem Brandausbruch einen Gegenstand in das Fahrzeug warfen.

Den Angaben zufolge wurden durch die Flammen zwei weitere Autos beschädigt, bevor sie von Feuerwehrleuten gelöscht wurden. Der Geländewagen sei vollständig ausgebrannt. Gegen 20.45 Uhr bemerkte eine Passantin einen brennenden Pkw in der Berlichingenstraße in Moabit. Laut Polizei löschte die Feuerwehr den Brand, das Innere des Fahrzeugs wurde jedoch vollständig zerstört. Zwei daneben geparkte Autos seien ebenfalls beschädigt worden. Auch in diesem Fall wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Schon in der Silvesternacht waren in der Hauptstadt mehrere Autos angezündet worden. In Berlin kommt es nachts immer wieder zu Brandstiftungen an Fahrzeugen.

+++ Wohnungseinbruch vereitelt +++

In Berlin-Wedding ist ein mutmaßlicher Wohnungseinbrecher auf frischer Tat ertappt worden. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Transvaalstraße bemerkte am Freitagabend einen Unbekannten, der sich mit Werkzeugen an einer Wohnungseingangstür zu schaffen machte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Alarmierte Polizisten hätten den 33-jährigen Tatverdächtigen im Hausflur angetroffen und Beschädigungen an der Tür festgestellt. Den Angaben zufolge nahmen sie den Mann fest und übergaben ihn zusammen mit dem sichergestellten Einbruchswerkzeug der Kriminalpolizei.

+++ Wohnungsbrand in Hinterhaus +++

Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr brannte es in einer Wohnung im Hinterhaus am Hindenburgdamm in Lichterfelde, wie die B.Z. berichtet. Die Feuerwehr habe den Brand zügig unter Kontrolle gehbt. Auch Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es.

+++ Bauwagen-Brand auf Firmengelände +++

Am Freitagabend gegen 22 Uhr brannte laut B.Z.-Informationen ein Bauwagen am Barnackufer in Lichterfelde. Die Feuerwehr löschte den Anhänger. Zur Brandursache gab es am Morgen noch keine weiteren Informationen.