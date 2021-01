Silvester in Berlin: Etwas gesitteter und ruhiger

Keine große Party in diesem Jahr: Leergefegt zeigt sich die Straße des 17. Juni in der Silvesternacht.

Neujahrsmorgen: Abgebranntes Feuerwerk liegt auf einer Straße. In Berlin wurde dieses Jahr, aufgrund der Corona-Pandemie, deutlich weniger Feuerwerk gezündet als in vergangenen Jahren.

Eine Sicherheitsmitarbeiterin trägt am Rande der ZDF-Silvestershow "Willkommen 2021" einen Mund-Nasen-Schutz mit der Aufschrift "Happy New Year 2021".

Eine Lichtprojektion bei der ZDF-Silvestershow "Willkommen 2021" auf dem Brandenburger Tor. Deutschlands größte Silvesterparty in Berlin am Brandenburger Tor ist dieses Jahr coronabedingt abgesagt.

Großbrand an der Marienfelder Chaussee in Buckow. Polizei und Rettungskräfte ziehen insgesamt aber positive Bilanz der Neujahrsnacht.

Berlin. Ein Brand in einem Supermarkt in Buckow sorgte in der Silvesternacht für den größten Einsatz der Berliner Feuerwehr. Das Gebäude ging vollständig in Flammen auf, im hinteren Bereich des Marktes gelagerte Feuerwerkskörper explodierten.

In der Marienfelder Chaussee in Buckow ist in der Silvesternacht ein Supermarkt komplett ausgebrannt.

Foto: Thomas Peise

Rund 110 Feuerwehrleute waren über Stunden an der Marienfelder Chaussee im Einsatz. Dennoch konnten Berliner Polizei und Feuerwehr am Neujahrstag Bilanzen aus der Silvesternacht vorlegen, die sich klar von denen der vergangenen Jahre unterscheiden.

Polizei Berlin: Silvester ruhiger verlaufen als frühere Jahreswechsel

Auch wenn trotz des Verkaufsverbots für Feuerwerk in den Kiezen geböllert wurde und es um Mitternacht in einigen Gegenden so laut wie sonst auch war - insgesamt sei Silvester ruhiger verlaufen als frühere Jahreswechsel, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die überwiegende Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner habe sich an die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie gehalten, darunter die 56 Böllerverbotszonen und ein Alkohol-Verkaufs- und Konsumverbot auf Straßen und Plätzen ab 14 Uhr am Donnerstag. Bürgerkriegsähnliche Zustände wie sonst aus einigen Teilen in Neukölln, Kreuzberg und Schöneberg bekannt, sie blieben aus. Polizei, Feuerwehr und Rettungsstellen hatten weniger Einsätze, weniger Verletzte und weniger Arbeit.

Die Feuerwehr etwa, die mit ungefähr 1500 Kräften im Einsatz war, rückte zwischen 19 Uhr Silvester und 7 Uhr Neujahr zu 862 Einsätzen aus. Im Vorjahr waren es noch 1523 Einsätze. Nach Angaben von Landesbranddirektor Karsten Homrighausen bekämpften die Feuerwehrleute in der Nacht zu Freitag 211 Brände, zum Jahreswechsel 2019/2020 waren es 617. Hinzu kamen 556 Rettungsdiensteinsätze.

Vier Menschen bei einem Balkonbrand in Fennpfuhl verletzt

Nach Buckow wurde die Feuerwehr gegen 1 Uhr alarmiert. Dort brannten in der Ladezone des Supermarktes zunächst Müllcontainer. Doch die Flammen griffen auf das etwa 800 Quadratmeter große Gebäude über. Es brannte vollständig aus und stürzte ein.

In Fennpfuhl an der Rudolf-Seiffert-Straße wurden bei einem Balkonbrand in der siebten Etage eines 20-geschossigen Hochhauses vier Menschen verletzt, und an der Alten Hellersdorfer Straße in Hellersdorf rettete die Feuerwehr eine Person und zwei Hunde. Dort brannte in der sechsten Etage ein Balkon. Ebenfalls in Hellersdorf, an der Eisenacher Straße, brannte es in einem Keller eines Wohnhauses. Dort mussten vier Personen in Sicherheit gebracht werden.

Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte rückläufig

Zudem wurden die Einsatzkräfte zu einer Vielzahl von Autobränden alarmiert. Rückläufig war auch die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte und Fahrzeuge der Feuerwehr. Insgesamt fünf Angriffe verzeichnete die Feuerwehr in der Nacht, vier davon mit Pyrotechnik. In der Silvesternacht vor einem Jahr waren es 24 Angriffe.

Nach Angaben der Polizei waren neben Polizisten des täglichen Dienstes zusätzlich 2900 Kräfte im Einsatz. Von 18 Uhr bis 6 Uhr gingen insgesamt 2765 Notrufe ein, im Vorjahr waren es 3065. Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte 700 Personen vorläufig fest. Alle kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Es wurden mehrere Hundert Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, schweren Landfriedensbruchs, unerlaubten Alkoholausschanks, wegen Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eingeleitet.

Feuerwerkskörper auf Einsatzwagen geworfen

Wegen des An- und Versammlungsverbots musste die Polizei am Gendarmenmarkt und auf der Straße Unter den Linden, vor der Justizvollzugsanstalt Pankow und im Mauerpark vorgehen. Im Viktoriapark in Kreuzberg löste sie eine Ansammlung von 150 Personen auf und sprach Platzverweise aus. In Gesundbrunnen wurden Zivilkräfte von einer etwa 20-köpfigen Personengruppe angegriffen.

Ebenfalls in Gesundbrunnen warfen etwa 20 bis 30 Personen Feuerwerkskörper auf Einsatzwagen. Ähnliche Vorfälle meldete die Polizei auch aus Neukölln. Auch Einsatzwagen der Bundespolizei wurden angegriffen. Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht insgesamt sieben Einsatzkräfte leicht verletzt.

Innensenator Geisel zieht positive Bilanz

„Es war die richtige Entscheidung, Pyroverbotszonen einzurichten“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) und zog eine weitgehend positive Bilanz der Silvesternacht. „Polizei und Feuerwehr hatten zwar immer noch genug zu tun, aber nicht in dem Ausmaß wie in den vergangenen Jahren.“ Nach Angaben Geisels entfielen 43 der ungefähr 800 Feuerwehreinsätze auf die 56 Böllerverbotszonen.

„Die letzte Nacht zeigt, dass es durchaus Sinn ergeben kann, auf ein langfristiges Böllerverbot hinzuarbeiten“, sagte GdP-Landeschef Norbert Cioma. „Es wurde zwar weniger, aber eben dennoch stadtweit Pyrotechnik abgefeuert, auch zahlreich in verbotenen Zonen.“

Silvester 2020: Zehn Not-OPs im Unfallkrankenhaus Berlin

„Es war keine typische Silvesternacht“, bilanzierte die Sprecherin des Unfallkrankenhauses Berlin (UKB) in Marzahn, Angela Kijewski. Im Vergleich zu den Vorjahren sei sie deutlich ruhiger verlaufen. Dennoch mussten die Handchirurgen zehn von Sprengkörpern verletzte Personen notoperieren. „Unter den Patienten ist auch eine schwer verletzte Person. Sie hat sich mit einem selbstgebauten Sprengsatz die halbe Hand weggesprengt", so Kijewski. „Auch einem weiteren Patienten mussten Teile der Hand amputiert werden.“ In den anderen Fällen wurden Brandverletzungen, Fleischwunden und Knochenbrüche behandelt.

In Brandenburg stirbt ein Mann nach Unfall mit Pyrotechnik

Im Land Brandenburg kam es zu einem tödlichen Unfall. In Rietz-Neuendorf (Oder Spree) hantierte ein 24-Jähriger mit selbstgebauten Böllern, er erlitt dabei so schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht, dass er starb. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Pyrotechnik kurz nach Mitternacht gezündet. Details zum genauen Unfallablauf waren zunächst unklar. Das Opfer soll sich mit einer Gruppe auf einem unbebauten Privatgrundstück aufgehalten haben. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Ein Entschärfer-Team der Polizei in spezieller Schutzausrüstung stellte die nicht gezündeten „Laborate“ sicher. (mit dpa)