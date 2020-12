Polizei Berlin: Unbekannte setzen Eingang von Jobcenter in Brand

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag den Eingangsbereich des Jobcenters in der Gotlindestraße in Lichtenberg in Brand gesetzt.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 31. Dezember.

+++ Unbekannte setzen Eingang von Jobcenter in Brand +++

Berlin. Gegen 1 Uhr setzten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag den Eingangsbereich des Jobcenters in der Gotlindestraße in Lichtenberg in Brand. Die schnell eintreffende Feuerwehr konnte gerade noch verhindern, dass die Flammen auf die Fasaade übergreifen konnten. Das Feuer war nach gut 30

Minuten unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

+++ Pkw brennt in Neukölln +++

Ein Pkw brannte in Neukölln. Feuerwehr löscht den Brand.

Foto: Thomas Peise

Gegen 22 Uhr brannte es in der Nacht zu Donnerstag im Frontbereich eines Pkw in der Tellstraße in Neukölln. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und somit ein Ausbrennen verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Weihnachtsbaum brennt im Wohnzimmer +++

Weihnachtsbaum brennt im Wohnzimmer.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Silvester kam es gegen 20 Uhr es zu einem Brand in einer Wohnung in der Eschenbachstraße in Treptow. Dort brannte ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Bei den ersten Löschversuchen erlitt der Mieter der Wohnung Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand dann löschen.