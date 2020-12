Polizei Berlin: Unbekannte setzen Eingang von Jobcenter in Brand - Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag den Eingangsbereich des Jobcenters in der Gotlindestraße in Lichtenberg in Brand gesetzt.

+++ Eingang von Jobcenter in Flammen: Staatschutz ermittelt +++

An einem Eingang der Agentur für Arbeit in Lichtenberg ist am Silvestermorgen ein Feuer gelegt worden. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Demnach wurde neben die Tür der Spruch „Happy New Fea...“ geschmiert.

Laut Feuerwehrsprecher brannte es kurz nach Mitternacht an einem Nebeneingang am hinteren Teil des Gebäudes in der Gotlindestraße. Die Flammen griffen auch auf die an der Eingangstür liegende Hausfassade über. Etwa 20 Brandbekämpfer waren eine Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei wurden die Tür, das Glasdach und umliegende Elektrokabel durch die Flammen beschädigt.

+++ BSR-Mitarbeiter beim Überqueren der Fahrbahn von Auto erfasst +++

In Lichterfelde wurden am Mittwoch zwei Mitarbeiter der BSR bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein 76-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem Citroen in der Hildburghauser Straße einen haltenden Müllwagen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit zwei Mitarbeitern der Berliner Straßenreinigung, die zeitgleich mit mehreren Mülltonnen die Fahrbahn überquerten. Die beiden 35 und 38 Jahre alten Männer stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich zum Teil schwer. Ersthelfer versorgten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die die beiden Männer in umliegende Krankenhäuser brachten. Der jüngere der beiden erlitt bei dem Unfall Verletzungen am gesamten Körper und verblieb stationär, während sein Kollege, der an einem Bein verletzt wurde, das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Der Autofahrer blieb unverletzt.

+++ Pkw brennt in Neukölln +++

Ein Pkw brannte in Neukölln. Die Feuerwehr löscht den Brand.

Foto: Thomas Peise

Gegen 22 Uhr brannte es in der Nacht zu Donnerstag im Frontbereich eines Pkw in der Tellstraße in Neukölln. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und somit ein Ausbrennen verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Seniorin von Auto erfasst - schwer verletzt +++

Am Mittwochnachmittag erlitt eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall in Plänterwald schwere Verletzungen. Gegen 15.25 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Dodge in der Neuen Krugallee rückwärts in eine Parklücke und erfasste dabei eine 74 Jahre alte Frau, die hinten dem Wagen die Straße überqueren wollte. Die Seniorin stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden und verletzt sich am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

+++ SEK zu Streitigkeiten in Neukölln alarmiert +++

SEK-Einsatz in Neukölln in der Nacht zu Donnerstag.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 19 Uhr wurde das SEK zu Streitigkeiten in die Fritz-Reuter-Allee 40 in Neukölln alarmiert. Beamte des Abschnitts 48 konnten die Lage offenbar nicht lösen und ließen die Angelegenheit mit den Spezialisten klären. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

+++ Toyota prallt auf Einsatzwagen der Polizei +++

Ein Toyota prallte auf ein Einsatzfahrzeug der Polizei.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 0.30 Uhr prallte ein Toyota in der Donaustraße in Neukölln mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden Einsatzwagen der Berliner Polizei. Die Besatzung befand sich zu dem Zeitpunkt in der näheren Umgebung wegen eines anderen Einsatzes. Die Berliner Feuerwehr soll mindestens zwei verletzte Personen behandelt haben.

+++ Weihnachtsbaum brennt im Wohnzimmer +++

Weihnachtsbaum brennt im Wohnzimmer.

Foto: Thomas Peise

Beim Brand eines Weihnachtsbaums in einer Wohnung in Baumschulenweg ist ein Mensch schwer verletzt worden. Er habe schwere Verbrennungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Der Baum fing demnach am Mittwochabend in einer Wohnung eines Wohnhauses in der Eschenbachstraße Feuer. Die Einsatzkräfte hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Die Flammen griffen nicht auf umliegende Möbel über. Die Brandursache war am Silvestermorgen noch unklar.