Berlin-Kreuzberg: Späti verkauft illegal Feuerwerk - Laden geschlossen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 27. Dezember.

+++ Späti verkauft illegal Feuerwerk - Laden geschlossen +++

In der Boppstraße in Kreuzberg verkaufte ein Späti am Sonntag illegalerweise Feuerwerk. Dies ist gegenwärtig aufgrund der Corona-Verordnung in Deutschland verboten. Auch unter normalen Umständen wäre der Verkauf von Feuerwerk der Klasse F2 erst zwei Tage vor Silvester erlaubt gewesen. Die Polizei beschlagnahmte das Feuerwerk. Der Laden wurde geschlossen.

+++ 18-Jähriger mit echt aussehender Softair-Waffe löst SEK-Einsatz aus +++

Ein 18-Jähriger mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Waffe hat in Weißensee (Pankow) das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der junge Mann am Samstag beobachtet worden, als er mit der Waffe vor einem Wohnhaus in der Rossinistraße hantierte. Die Beamten ermittelten die Wohnung, in die er danach gegangen war. Am Abend drangen die angeforderten SEK-Kräfte dort mit einem Durchsuchungsbeschluss ein und trafen auf einen anderen 18-Jährigen. Er erklärte ihnen, dass es sich lediglich um eine Softair-Waffe handelte - eine Druckluftwaffe, die ihm ein Bekannter gebracht habe. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Täuschend echt aussende Waffen dürfen in der Öffentlichkeit nicht mitgeführt werden.

+++ Illegales Glücksspiel - Männer treffen sich in Charlottenburger Bar +++

Mehrere Männer haben sich am Sonnabend in Charlottenburg in einer Bar zu einem illegalen Glücksspiel getroffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkte ein Zeuge gegen 16.50 Uhr verdächtige Geräusche und Bewegungen in dem Lokal. Die Bar vermittelte von außen aber einen verschlossenen Zustand. Durch einen Riss in der Scheibenabdeckung konnten Beamte mehrere Personen erkennen. Außerdem hörten sie Möbelrücken und Stimmen. Die Eingangstür war verschlossen und wurde auf Klopfen auch nicht geöffnet. Die Polizisten verschafften sich über einen aus früheren Einsätzen bekannten Keller-Eingang Zugang. Dort kamen ihnen Männer entgegen. Alle gaben an, sich nur zufällig im Keller aufzuhalten.

Für die Bar wurde ein Durchsuchungsbeschluss eingeholt. In den Räumen wurden diverse Beweismittel gefunden, die den Verdacht des zuvor stattgefundenen Glücksspiels bekräftigten. Zudem fanden sie geringe Mengen Betäubungsmittel, auch diese wurden beschlagnahmt. Da die Männer teilweise hohe Bargeldsummen mit sich führten, zu denen sie keine Angaben machen wollten, wurde das bei vier Männern aufgefundene Bargeld beschlagnahmt. Zudem wurden gegen alle Männer Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung geschrieben. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Festnahmen nach Einbruch in ein Auto +++

In der vergangenen Nacht haben Polizisten in Kreuzberg drei Männer nach einem Einbruch in ein Auto festgenommen. Zuvor hatte ein 47-jähriger Anwohner gegen 3.30 Uhr vier Männer in der Görlitzer Straße Ecke Sorauer Straße bei dem Einbruch beobachtet. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flohen die Männer in den Görlitzer Park. Die gute Beschreibung der Täter durch den Anwohner führten zur Festnahme von einem 19-Jährigen, einem 24-Jährigen und einem 52-Jährigen im Görlitzer Park. Die Festgenommenen wurden durchsucht. Bei dem 52-Jährigen wurden Beweismitteln gefunden. Das Trio musste zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam, danach konnte der 19-Jährige seinen Weg fortsetzen. Die beiden anderen wurden der Kriminalpolizei der zuständigen Polizeidirektion überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ In Schule in Altglienicke eingebrochen und Feuer gelegt +++

Unbekannte haben sich am ersten Weihnachtsfeiertag Zugang zu einem Schulgebäude in Altglienicke (Treptow-Köpenick) verschafft und dort einen Brand verursacht. Zeugen hatten gegen 22 Uhr Taschenlampenschein in dem Schulgebäude im Mohnweg bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Beamte stellten wenig später Einbruchspuren an einer Tür fest und bemerkten ein Feuer im ersten Obergeschoss. Personen befanden sich nicht mehr in der Schule. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den Versorgungsleitungen beschädigt wurden. Ob etwas entwendet wurde, ließ sich zunächst nicht feststellen. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Autorennen in Schöneberg endet in Unfall - drei Verletzte +++

Bei einem Unfall in Schöneberg wurden drei Personen verletzt.

Foto: Peise

Ein Autorennen in Schöneberg ist am Sonnabend in einen Unfall geendet, bei dem drei Beteiligte leichte Verletzungen erlitten. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

+++ Jugendlicher fährt mit Carsharing-Auto und verursacht Unfall +++

Am Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages ist ein Jugendlicher in Johannisthal (Trepotow-Köpenick) vorläufig festgenommen worden, nachdem er mehrere Verkehrsstraftaten begangen hatte. Zuvor informierte eine Carsharing-Firma die Polizei über eine missbräuchliche Nutzung eines ihrer Fahrzeuge. Laut der Carsharing-Firma sollte der VW auf der Stadtautobahn in Höhe Anschlussstelle Oberlandstraße in Richtung Treptow-Köpenick unterwegs sein. Daraufhin suchten die Beamten nach dem Wagen.

Gegen 17.30 Uhr entdeckten sie den VW auf der BAB 113 in Höhe Anschlussstelle Stubenrauchstraße und forderten den Autofahrer auf, ihnen zu folgen. Zunächst schien es, als würde der VW-Fahrer auf dem Standstreifen anhalten, dann beschleunigte er jedoch wieder stark. In Johannistahl verließ der 17-Jährige dann an der Ausfahrt Adlershof die Autobahn. Polizisten beobachteten, wie er bei Rot rechts in das Ernst-Ruska-Ufer abbog. Hierbei stieß der 17-Jährige mit einem von links kommenden Ford zusammen, mit dem ein 42-Jähriger bei Grün in die Einmündung eingefahren war. Beide Autos drehten sich in der Folge der Kollision. Während der VW auf der Fahrbahn zum Stehen kam, prallte der Ford in die Leitplanke. Der 42 Jahre alte Fahrer des Ford wurde vorsorglich untersucht, scheint aber unverletzt geblieben zu sein.

Kurz darauf stiegen der Fahrer sowie zwei weitere Personen aus dem VW aus und ergriffen zu Fuß die Flucht. Während der 17-Jährige festgenommen werden konnte, gelang den anderen Personen die Flucht. Nach Sachverhaltsaufnahme und Identitätsfeststellung wurde der Jugendliche einem Verwandten übergeben, der zwischenzeitlich am Ort erschienen war. Die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, eine Straßenverkehrsgefährdung, ein Verkehrsunfall, das unerlaubte Entfernen vom Unfallort, der unbefugte Gebrauch eines Fahrzeugs und das Fahren ohne Fahrerlaubnis sind Bestandteil der Ermittlungen, die nun gegen den Jugendlichen geführt werden.

+++ Autofahrer überholt BVG-Bus und kollidiert frontal mit Pkw +++

Ein 29-Jähriger hat am Sonnabend in Buch (Pankow) einen Unfall verursacht, bei dem eine 27-Jährige verletzt wurde und ihre beiden Kinder einen Schock erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überholte der 29 Jahre alte Opel-Fahrer gegen 16.20 Uhr auf der Karower Chaussee einen von der Haltebucht anfahrenden BVG-Bus. Auf der Gegenfahrbahn stieß der Opel-Fahrer frontal mit dem Hyundai einer 27-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt mehrere Armfrakturen und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre beiden ein und vier Jahre alten Kinder erlitten einen Schock und mussten ambulant behandelt werden. Der 29-Jährige klagte über Schmerzen und wurde für eine Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Tankstelle in Rudow überfallen +++

Zwei Männer haben am Sonnabend um kurz vor 22 Uhr eine Tankstelle in der Neuköllner Straße in Rudow (Neukölln) überfallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drohte einer der Tatverdächtigen mit einer Schusswaffe, während der zweite in der offenstehenden Eingangstür wartete. Die beiden Angestellten, ein 51-Jähriger und eine 36-Jährige, folgten den Anweisungen der Räuber und händigten Geld und Zigaretten aus. Anschließend entkamen die Tatverdächtigen in Richtung Uhrmacherweg. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Radfahrer in Oberschöneweide von Auto erfasst +++

Bei einem Unfall in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) hat am Sonnabend ein Radfahrer schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der 80 Jahre alte Radfahrer gegen 11.30 Uhr über die Treskowallee und wurde von einem 47 Jahre alten Autofahrer erfasst, der in Richtung An der Wuhlheide fuhr. Der Radfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

+++ Radfahrer entreißt Seniorin in Charlottenburg Handtasche +++

Ein Radfahrer hat am ersten Weihnachtsfeiertag eine 96-Jährige in Charlottenburg-Nord beraubt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Seniorin gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg zwischen dem Kurt-Schumacher-Damm und der Straße Am Heidebusch zu Fuß unterwegs, als ein Radfahrer ihr die Handtasche entriss und davonfuhr. Die Seniorin wurde dabei zu Boden gerissen und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte fanden bei der Absuche der näheren Umgebung die Handtasche, aus der das Geld fehlte. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Mehrere Fahrzeuge brennen in Berlin +++

In der Nacht von Heiligabend zum 1. Weihnachtsfeiertag sowie in der vergangenen Nacht haben mehrere Fahrzeuge in Neukölln, Wedding und Marzahn gebrannt. In allen drei Fällen wird nach bisherigen Erkenntnissen von Vorsatztaten ausgegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

In der Nacht von Heiligabend zum 1. Weihnachtsfeiertag bemerkte eine 59-jährige Anwohnerin gegen 23.30 Uhr in der Weserstraße in Neukölln Flammen an zwei geparkten VW-Transportern und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Polizisten löschten die Flammen an den beiden Fahrzeugen. Feuerwehrleute löschten anschließend noch nach. Ein Brandkommissariat ermittelt.

In dieser Nacht gab es in Wedding einen weiteren Brand an einem geparkten Mercedes. Anwohner hörten gegen 2.25 Uhr in der Maxstraße zunächst einen lauten Knall und entdeckten anschließend den brennenden Mercedes. Bei der zuvor stattgefundenen Detonation war die Frontscheibe aus dem Wagen gedrückt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Mercedes brannte komplett aus. Ein neben dem Auto geparkter Audi wurde durch Hitze stark beschädigt. Aufgrund der Detonation hat das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte beim Polizeilichen Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntagfrüh löschte die Feuerwehr gegen 4.30 Uhr einen brennenden Renault auf einem Parkplatz am S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost in Marzahn. Der Wagen brannte komplett aus. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.

+++ Auto überfährt Fußgänger auf Landstraße - tot +++

Feuerwehr und Polizei stehen an der Unfallstelle. Ein Auto hat auf einer Landstraße bei Storkow einen Fußgänger überfahren und dabei tödlich verletzt.

Foto: Christian Sappeck/BLP/dpa

Ein Auto hat auf einer Landstraße bei Storkow einen Fußgänger überfahren und dabei tödlich verletzt. Der 21-jährige Mann war am Samstagnachmittag mit zwei anderen zu Fuß auf der Straße zwischen Storkow (Mark) und dem Ortsteil Bugk unterwegs. Die drei Männer gingen korrekt entgegen der Fahrtrichtung, wie die Polizei mitteilte. Doch bei einem Überholvorgang übersah ein 49-jähriger Autofahrer vermutlich die Fußgänger und erfasste den jungen Mann. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Landstraße im Landkreis Oder-Spree war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

+++ Polizei überrascht "Weihnachtswichtel" +++

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Heiligabend in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) einen „Weihnachtswichtel“ aufgeschreckt. Ein Anwohner hatte die Beamten alarmiert, weil er tief in der Nacht aus einem geparkten Kastenwagen Geräusche eines Akkuschraubers vernommen habe, berichtete die Polizeidirektion West am Sonntag. Da der Verdacht eines Diebstahlversuchs nahe gelegen habe, sei ein Streifenwagen dort hin geeilt. Die Beamten trafen an dem Fahrzeug einen 27-Jährigen an, der dort in letzter Minute heimlich Weihnachtsgeschenke für seine Familie bastelte. Der Einsatz endete mit einem Schmunzeln, so die Polizei.

+++ Brand in Lichtenrade +++

In Lichtenrade brannte am Sonntag ein Abstellraum einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus, wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Der Brand griff auf Teile der Dachkonstruktion über. Menschen wurden nicht verletzt. Zwölf Personen hätten sich demnach selbst in Sicherheit bringen können. Rund 50 Kräfte waren am Nachmittag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die betroffene Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Zu den anderen Wohnungen konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

