Berlin-Schöneberg: BMW-Fahrer verliert Kontrolle über PKW - drei Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 27. Dezember.

+++ BMW-Fahrer verliert Kontrolle über PKW - drei Verletzte +++

In Schöneberg ist es am Sonnabend gegen 20 Uhr zu einem schweren Unfall mit insgesamt drei Verletzten gekommen. Ein BMW-Fahrer soll mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bülowstraße gefahren sein und dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er prallte erst gegen einen Container und stieß anschließend gegen einen geparkten Mini. Der Mini und zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.

+++ Auto überfährt Fußgänger auf Landstraße - tot +++

Ein Auto hat auf einer Landstraße bei Storkow einen Fußgänger überfahren und dabei tödlich verletzt. Der 21-jährige Mann war am Samstagnachmittag mit zwei anderen zu Fuß auf der Straße zwischen Storkow (Mark) und dem Ortsteil Bugk unterwegs. Die drei Männer gingen korrekt entgegen der Fahrtrichtung, wie die Polizei mitteilte. Doch bei einem Überholvorgang übersah ein 49-jähriger Autofahrer vermutlich die Fußgänger und erfasste den jungen Mann. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Landstraße im Landkreis Oder-Spree war für mehrere Stunden komplett gesperrt.