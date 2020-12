Keller ín Neu-Hohenschöhausen brennt

Einsatz von Polizei und Rettungskräften: In einem Haus in Solingen sollen fünf tote Kinder gefunden worden sein. (Symbolfoto)

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 24. Dezember.

+++ Keller in Neu-Hohenschönhausen brennt +++

Die Berliner Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus nach Neu-Hohenschönhausen alarmiert.

Die ersten Einsatzkräfte an der Brandstelle an der Ahrenshooper Straße haben auch sofort nachalarmiert. Wie ein Feuerwehrsprecher der Morgenpost mitteilte, hatte man vorsorglich auf Massenanfall von Verletzten (MANV) alarmiert, da unklar war, wie viele Mieter in den Hochhäusern möglicherweise in Gefahr waren. Diese Gefahr habe sich glücklicherweise nicht bewahrheitet, so die Feuerwehr zu einem späteren Zeitpunkt. Beim ersten Eintreffen der Feuerwehr waren acht angrenzende Treppenaufgänge stark verraucht. "Wir haben sieben Personen in Sicherheit gebracht, eine davon haben wir vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. "Der große Teil der Mieter blieb in den Wohnungen."

Etwa 100 Kräfte waren im Einsatz. Gegen 16 Uhr entspannte sich die Situation vor Ort. "Nachdem wir die Aufgänge durchlüftet haben, konnten wir auch zum Brandherd vordringen. Die Rauchentwicklung hat stark nachgelassen." Hintergründe, wie es zum dem Feuer kam, sind noch unklar. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts wird die Ermittlungen übernehmen.

#Update zum #Brand in #Neu_Hohenschönhausen



Es brennt im Kellerbereich eines Hochhauses, 8 angrenzende Aufgänge sind verraucht. 7 Personen sind in Sicherheit gebracht und gesichtet worden, eine Person davon kommt vorsorglich in ein Krankenhaus. Knapp 100 Kräfte sind im Einsatz. pic.twitter.com/PJdGyexXvY — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 24, 2020

+++ Auto brennt in Pankow +++

In Pankow hat in der Nacht zum Donnerstag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Ein Anwohner hatte das brennende Fahrzeug am Kissingenplatz bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Zwei weitere in der Nähe abgestellte Wagen wurden durch das Feuer leicht beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Laut Polizei wurden in diesem Jahr bis Anfang Dezember bei 332 Brandstiftungen 374 Fahrzeuge direkt angezündet. Das waren etwa ebenso viele wie 2019, als 343 Brandstiftungen an 362 Fahrzeugen gezählt wurden. Eine weitere noch unbekannte Zahl von Autos, die sich in der Nähe der Brandherde befanden, wurden durch die Feuer beschädigt.