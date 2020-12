Berlin: Frau fährt ins Gleisbett der Tram

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 23. Dezember.

+++ Frau fährt ins Gleisbett der Tram +++

Eine Frau ist am Dienstag gegen 19 Uhr mit ihrem Mercedes an der Kreuzung Rummelsburger Straße / Treskowallee (Treptow-Köpenick) von der Fahrbahn abgekommen und in das Tram-Gleisbett gefahren. Die Frau fuhr im Gleisbett noch einige Meter weiter, bevor sie vor einer Straßenbahn zum Stehen kann. Nach Informationen von vor Ort soll der Tramfahrer die Frau angesprochen haben. Die Frau soll sich dann neben ihr Auto gesetzt haben.

Als die Feuerwehr den Mercedes bergen wollte, soll die Frau versucht haben, ins Auto zu kommen. Die Polizisten führten die Frau dann vom Fahrzeug weg. Es wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Frau durchgeführt. Sie soll rund 1,6 Promille im Blut gehabt haben. Während der Bergungsarbeiten waren der Tram- und Autoverkehr unterbrochen. Die Straßenbahnen standen für rund 60 Minuten komplett still.

+++ Auto auf Parkplatz in Britz ausgebrannt +++

Ein Auto ist auf einem Parkplatz ausgebrannt.

Foto: Pudwell

Ein Auto ist am Dienstag auf einen Parkplatz in Britz (Neukölln) ausgebrannt. Nach Informationen von vor Ort wollte eine Frau den Parkplatz einer Netto-Filiale an der Späthstraße verlassen, als aus dem Fahrzeug plötzlich Flammen schlugen. Sie konnte noch einige Dinge aus dem Pkw holen, aber dann nur noch zusehen, wie der Kleinwagen lichterloh anfing zu brennen. Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen nicht mehr verhindern. Es wurden keine Personen verletzt.