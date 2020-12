+++ Durchsuchung bei mutmaßlichem Islamisten in Marzahn +++

Die Polizei ist in Marzahn bei einer Durchsuchung mit 190 Beamten im Einsatz.

Seit 6 Uhr gibt es einen Großeinsatz der Berliner Polizei im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft in Marzahn. Es gibt Durchsuchungen bei einer Person, die mutmaßlich dem islamistischen Spektrum angehört, teilte die Polizei auf Twitter mit. Es bestehe der Verdacht der Vorbereitung einer schweren Straftat. Die Person wurde angetroffen. "Wir sind mit gut 190 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz", so die Behörde. Die Maßnahmen dauern an.

+++ Feuerwehr fällt Baum in Charlottenburg +++

Die Berliner Feuerwehr ist am Montag gegen 21.30 Uhr nach Charlottenburg ausgerückt. In der Uhlandstraße wurde ein Baum durch einen Wasserrohrbruch unterspült und drohte umzustürzen. Der Baum wurde Stück für Stück mit Hilfe einer Drehleiter abgetragen.

+++ Vermummte beschädigen Fassade des Bundeskriminalamts +++

Gegen 0.50 Uhr sollen laut Zeugenaussagen mehrere vermummte Personen auf ein Gebäude des Bundeskriminalamts in Treptow-Köpenick zugestürmt sein und mit Farbe aus Einweckgläsern beworfen haben. Zwölf Gläser sollen die Fassade getroffen haben. Gleichzeitig hätten ebenfalls vermummte Personen Mülltonnen auf die Fahrbahn der Puschkinallee gezogen und in Brand gesteckt. Fahrzeuge konnten die Straße Richtung stadtauswärts nicht mehr passieren. Die Feuerwehr konnte die Mülltonnen rasch löschen. Der Staatsschutz ermittelt.