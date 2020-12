Wilmersdorf: Carsharing-Auto gestohlen - Polizist am Kopf verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 21. Dezember.

+++ Carsharingauto gestohlen - Polizist am Kopf verletzt +++

Bei einer Festnahme ist ein Polizeibeamter in Wilmersdorf mit einem Stock am Kopf verletzt worden. Zunächst hatte eine Carsharing-Firma gegen 23.30 Uhr gemeldet, dass eines ihrer Autos am Bayerischen Platz entwendet worden sei. Einsatzkräfte konnten anhand der GPS-Daten das Fahrzeug kurz darauf mit laufendem Motor und offenen Türen in der Wexstraße sichten. Drei Männer versuchten beim Anblick der Polizei zu fliehen, wurden jedoch festgenommen.

Dabei konnte jedoch ein 19-Jähriger den Mehrzweckstock eines der Beamten greifen und ihm damit auf den Kopf schlagen. Der Beamte wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden weiteren Tatverdächtigen im Alter von 19 und 26 Jahren ließen sich widerstandslos festnehmen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Angreifer auch derjenige war, der den Wagen gestohlen haben soll. Er muss sich nun wegen unbefugter Nutzung von Kraftfahrzeugen sowie tätlichen Angriffs auf eine Einsatzkraft sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten und wurde erkennungsdienstlich behandelt.

+++ Polizisten töten Fuchs mit Maschinenpistole +++

Polizisten haben am Montagvormittag einen verletzten Fuchs an der Hartriegelstraße in Niederschöneweide gefunden. Wie die Polizei mitteilte, erlösten die Beamten das Tier gegen 11 Uhr durch Schüsse aus einer Maschinenpistole von seinen Qualen. Das tote Tier übergaben sie anschließend dem Landeslabor Berlin-Brandenburg.

+++ Täter weiter flüchtig nach zwei Überfällen auf Geldboten +++

Nach zwei Überfallen auf Geldboten in den Berliner Stadtteilen Alt-Treptow und Schöneberg sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Bislang sei noch kein Verdächtiger gefasst worden, sagte ein Sprecher am Montagvormittag. Die Polizei ermittelt demnach weiter in alle Richtungen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen am vergangenen Dienstag und Donnerstag bestehe, werde ebenfalls noch geprüft.

Laut Polizei hatten am Donnerstagnachmittag drei Täter im Park Center Treptow einen Geldtransportkoffer erbeutet. Sie bedrohten zwei Geldboten mit Schusswaffen und setzten Reizgas gegen sie ein. Die Räuber entkamen in einem Auto. Bei dem anschließenden Polizeieinsatz vor Ort waren auch SEK-Kräfte und Beamte der GSG 9 im Einsatz gewesen.

Ein Geldtransporter wurde in Treptow überfallen.

Foto: Peise

Nur zwei Tage zuvor war es in Berlin-Schöneberg zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, als drei Räuber einen Geldtransporter am Ikea-Möbelhaus überfallen hatten und einen Geldboten mit Schusswaffen bedrohten. Die Unbekannten erbeuteten einen Geldkoffer und flüchteten in einem weißen Audi mit gestohlenen Kennzeichen.

Am Dienstagvormittag wurde ein Geldtransporter hinter dem Einrichtungshaus Ikea überfallen.

Foto: Morris Pudwell

+++ 19-Jähriger rast mit Auto des Vaters auf A111 - Festnahme +++

In der vergangenen Nacht haben Polizisten einen 19 Jahre alten Raser in Tegel (Reinickendorf) festgenommen. Der Ford-Fahrer fiel den Beamten gegen 22.05 Uhr Am Festplatz in Wedding (Mitte) auf, weil er auf der A111 mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Tunnel Flughafen Tegel fuhr. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wechselte der Ford-Fahrer mehrmals den Fahrstreifen ohne zu Blinken und überholte andere Pkw verbotswidrig von rechts. Am Eichborndamm verließ er die Autobahn und bog in die Scharnweberstraße ab. Einsatzkräfte kontrollierten den 19 Jahre alten Autofahrer. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,07 Promille.

In einem Polizeigewahrsam wurde dem 19-Jährigen Blut abgenommen. Außerdem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Danach konnte er das Polizeigewahrsam verlassen. Der Führerschein auf Probe und das Auto seines Vaters wurden beschlagnahmt. Sein 20 Jahre alter Beifahrer konnte seinen Weg nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort zu Fuß fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Knapp 400 Verkehrsunfälle am Wochenende in Brandenburg +++

Bei insgesamt 406 Verkehrsunfällen sind am Wochenende auf brandenburgischen Straßen 67 Menschen verletzt worden. Ums Leben kam dabei niemand, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg am Montag mitteilte. Demnach waren von den 406 Unfällen 343 mit Sachschäden und die restlichen 63 mit Personenschäden.