Seniorin in Hausflur beraubt, Ehemann schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 20. Dezember.

+++ Seniorin in Hausflur beraubt, Ehemann verletzt +++

Bei einem Raub wurde am Samstagnachmittag ein 89-jähriger Mann in Neukölln verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen betraten der Senior und seine 85-jährige Ehefrau gegen 16.45 Uhr ihr Wohnhaus in der Altenbraker Straße. Ihnen soll ein unbekannter Mann in den Hausflur gefolgt sein. Der Unbekannte soll zunächst an dem Paar die Treppe nach oben gelaufen sein, dann kehrte er um und griff nach der Handtasche der Frau. Dabei soll der Mann so sehr daran gerissen haben, dass der Trageriemen riss und die Seniorin dadurch stürzte. Auf der Flucht mit der erbeuteten Tasche soll der Angreifer dann den 89-Jährigen geschubst haben. Auch dieser stürzte und verletzte sich dabei am Arm. Der Senior wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Ehefrau blieb unverletzt.

+++ Ladenscheibe eingedrückt - Polizei nimmt Einbrecher fest +++

Ein Polizist außer Dienst beobachtete am Samstagabend in Neukölln einen Einbruch in ein Geschäft und alarmierte seine Kolleginnen und Kollegen. Kurz vor 22 Uhr beobachtete der Beamte der 14. Einsatzhundertschaft in der Sonnenallee, wie ein Mann gegen den Glaseinsatz des Seiteneingangs eines Ladens für Restposten drückte und durch die entstandene Öffnung in den Verkaufsraum krabbelte. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten des Polizeiabschnitts 54 nahmen in dem Geschäft den 25-jährigen Tatverdächtigen, der bereits Gegenstände aus dem Laden in einer Tüte verstaut hatte, fest. Nach einer Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam wurde der Festgenommene der Kriminalpolizei übergeben.

+++ Auto in Flammen - Verdacht auf Brandstiftung ++++

Passanten alarmierten in der vergangenen Nacht Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Fahrzeug in Neukölln. Nach Angaben der Zeugen bemerkten sie gegen 0.30 Uhr Flammen im Frontbereich eines Renault, der im Mittelbuschweg auf einem unbefestigten Seitenstreifen abgestellt war. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem inzwischen in Vollbrand stehenden Auto. Andere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Während der Löscharbeiten war der Mittelbuschweg zwischen Niemetzstraße und Mierstraße bis 1.15 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

+++ Drohne verkeilt sich in Glockenturm der Gedächtniskirche ++++

Eine Drohne ist in der Nacht zu Sonntag gegen den Glockenturm der Gedächtniskirche in Charlottenburg geflogen und hat sich in der Fassade verkeilt. Sie musste von der Feuerwehr entfernt werden - niemand wurde verletzt. Zwei Männer hätten das Fluggerät ferngesteuert, um Filmaufnahmen von der Kirche am Breitscheidplatz zu machen, wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes mitteilte. Es habe sich um keinen Anschlag gehandelt, niemand sei verletzt worden.

+++ Supermarkteinbrecher vor Spirituosenregal festgenommen +++

Eine Polizeistreife bemerkte in der vergangenen Nacht in Kreuzberg einen mutmaßlichen Einbrecher. Gegen 2 Uhr machte sich ein zunächst unbekannter Mann am Eingang zu einem Supermarkt in der Skalitzer Straße zu schaffen, schlug eine Scheibe ein und betrat das Geschäft. Mit nachalarmierten Kräften durchsuchten die Beamtinnen und Beamten den Verkaufsraum und trafen vor dem Spirituosenregal auf den 22-Jährigen und nahmen ihn fest. Er hatte bereits mehrere Schnapsflaschen in einer Plastiktüte verstaut. Der Festgenommene wurde einem Fachkommissariat der Direktion 5, das die weiteren Ermittlungen übernahm, übergeben.

+++ Lexus-Fahrer flüchtet bei Verkehrskontrolle +++

Eine Polizistin und ein Polizist nahmen gestern Abend einen Mann in der Stadtrandsiedlung Malchow fest. Gegen 21.45 Uhr hielt die Besatzung eines Funkwagens an der Kreuzung Nachtalbenweg/Ostaraweg ein Auto an und wollten dieses und dessen Fahrer überprüfen. Gerade als die beiden ausstiegen und zu dem angehaltenen Lexus gehen wollten, fuhr der Fahrer stark beschleunigend mit dem Auto rückwärts auf dem Ostaraweg davon. Die Polizeibeamtin und ihr Kollege nahmen mit ihrem Einsatzfahrzeug die Verfolgung des Flüchtigen auf. Nach etwas mehr als hundert Metern bremste der Fahrer den Lexus ohne triftigen Grund sehr stark ab. Die nachfolgenden Polizeikräfte stießen daraufhin, trotz einer Gefahrenbremsung, mit ihrem Funkwagen gegen die Front des Lexus. Beide Fahrzeuge kamen dort am Unfallort zum Stehen und die beiden Einsatzkräfte nahmen den Fahrer fest, bei dem es sich um einen 27-Jährigen handelte. Hierbei bemerkten sie, dass aus dem Auto ein deutlicher Cannabisgeruch drang und der Mann ebenso deutlich unter dem Eindruck berauschender Mittel stand. Zudem fanden sie im Auto ein Tütchen mit Drogen, mutmaßlich Cannabis.

Nach rechtlicher Belehrung gab der 27-Jährige an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten weitere Polizeikräfte den Tatverdächtigen in eine Polizeidienststelle, aus der er später wieder entlassen wurde. Der 27-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verursachens eines Verkehrsunfalles mit Sachschaden unter Einfluss berauschender Mittel, des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Besatzung des Funkwagens sowie der 27-Jährige blieben unverletzt. Der Funkeinsatzwagen wurde durch den Unfall beschädigt und ist nicht mehr einsatzfähig.