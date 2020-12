In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 20. Dezember.

+++ Drohne verkeilt sich in Glockenturm der Gedächtniskirche ++++

In der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr ist eine Drohne in den Glockenturm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Charlottenburg geflogen. Das Fluggerät verkeilte sich in rund 37 Metern Höhe im Turm und musste von Feuerwehrleuten geborgen werden. Den Drohnen-Piloten erwartet nun vermutlich eine Anzeige.