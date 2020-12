Berlin-Hellersdorf: Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Laterne

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 18. Dezember.

+++ Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Laterne +++

Ein Fahrer eines VW-Busses hat in der vergangenen Nacht gegen 1.30 Uhr in einer Kurve in der Heinrich-Grüber-Straße in Hellersdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Diese wurde später von der Feuerwehr umgelegt. Ob jemand verletzt wurde, ist bislang unklar.

+++ Paletten brannten vor Techno-Club Berghain +++

Auf dem Gelände des Umspannwerks neben dem Berghain in Friedrichshain brannten in der Nacht mehrere Paletten. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Näheres ist noch nicht bekannt.

+++ Shisha-Bar und Restaurant an Bundesallee kontrolliert +++

Beamte einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe von Zoll und Polizei haben in der Nacht von Donnerstag zu Freitag eine Shisha-Bar und Restaurant an der Bundesallee durchsucht. In der Shisha-Bar Bar in Wilmersdorf wurden zahlreiche Personen angetroffen, die gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben. Diese wurden zum Teil im Kellerraum an einem Tisch sitzend beim Spielen angetroffen. In dem Restaurant wurden Gäste bedient.

+++ Fußgänger auf A10 von Auto angefahren +++

Ein Mann ist bei Brieselang (Landkreis Havelland) auf die Autobahn 10 gelaufen und von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 39-Jährige habe am Donnerstagabend die Autobahn in Fahrtrichtung Magdeburg betreten, um sie zu überqueren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurde er von einem herannahenden Auto erfasst. Zur Schwere der Verletzung und zum genauen Unfallhergang konnte der Sprecher keine Angaben machen.