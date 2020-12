Mehrere Tatverdächtige haben am Donnerstagnachmittag einen Geldtransporter am Treptower Park Center überfallen.

Kriminalität Geldtransporter am Park Center in Treptow überfallen

Berlin. Am Donnerstag hat es gegen 16 Uhr einen Überfall auf einen Geldtransporter am Treptower Park Center gegeben. Es soll sich um mehrere Tatverdächtige handeln. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der Berliner Morgenpost. Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Es kommt rund um das Park Center zu massiven Verkehrsbehinderungen wegen der Straßensperrungen.

Erst am Dienstag wurde ein Geldtransporter hinter dem Einrichtungshaus Ikea am Sachsendamm im Bezirk Tempelhof-Schöneberg überfallen. Drei Personen bedrohten einen Mitarbeiter eines Geld- und Werttransportunternehmens mit Schusswaffen, als dieser das Möbelhaus durch einen Hintereingang verlassen hatte. Anschließend flüchtete das Trio in einem weißen Audi A8 mit einem Geldkoffer mit Bargeld. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Am Dienstagvormittag wurde ein Geldtransporter hinter dem Einrichtungshaus Ikea überfallen.

Foto: Morris Pudwell

In Berlin gab es in diesem Jahr mehrere Überfälle auf Geldtransporter

Am 16. Juni überfielen Räuber einen Geldboten an der Detmolder Straße in Wilmersdorf. Sie bedrohten den Mann mit einer Schusswaffe und entrissen ihm den Geldkoffer mit einer halben Million Euro.

Am 31. Juli haben vier Räuber einen Geldboten in einer Postbank-Filiale im Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz in Neukölln überfallen. Dabei versprühten sie Reizgas und versuchten, dem Mitarbeiter einen Geldkoffer zu entreißen. Ohne Erfolg, sie flüchteten in einem Auto ohne Beute. Durch das Reizgas wurden mehrere Personen verletzt und etwa 150 Polizisten durchsuchten das Kaufhaus. Während des Polizeieinsatzes fuhren die U-Bahnen der Linien 7 und 8 ohne Halt an der Station Hermannplatz durch.

Am 4. August folgte ein Überfall auf die selbe Bankfiliale in Wilmersdorf wie im Juni. Die Täter rammten mit einem Wagen ein Fenstergitter und gelangten in das Gebäude. Ein Wachmann tauchte auf, mehrere Schüsse wurden abgefeuert, der Mann wurde getroffen. Die Täter zündeten das Auto an und liefen zur nahe gelegenen Autobahn 100, wo ein Fluchtfahrzeug wartete. Am nächsten Tag sperrte die Polizei für umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit speziellen Spürhunden die Stadtautobahn. Gefasst wurden die Täter bisher nicht.