Berlin: Geschäft in Westend mit Reizgas überfallen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 17. Dezember.

+++ Geschäft in Westend mit Reizgas überfallen +++

Ein Mann hat am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr einen Feinkostladen in der Reichsstraße in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) überfallen. Als er den Laden betrat, sprühte er sofort mit Reizgas in Richtung der Angestellten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 32 Jahre alte Mitarbeiterin kam der Aufforderung nach und übergab dem Mann das Geld aus der Kasse. Danach sprühte der Mann noch einmal mit Reizgas und flüchtete mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Rettungsdienst versorgte die leicht verletzte Mitarbeiterin. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 hat die Ermittlungen zu dem Überfall sowie die Fahndung nach dem Mann übernommen.

+++ Leiche in Tempelhofer Wohnung gefunden - Untersuchungen dauern an +++

In einer Wohnung in Tempelhof wurde eine Leiche gefunden.

Foto: Peise

Nach einem Leichenfund in einer Tempelhofer Wohnung dauern die Untersuchungen an. Die Polizei gehe weiterhin von einem Gewaltverbrechen aus, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Obduktion und kriminaltechnische Untersuchungen bräuchten jedoch Zeit. Mit einem Ergebnis sei weder am heutigen Donnerstag noch am Freitag zu rechnen. Der 66-Jährige war am Dienstagabend tot in seiner Wohnung gefunden worden. Zu genauen Hintergründen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

+++ Überfall auf Geldtransporter - Täter weiter auf der Flucht +++

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Ikea-Möbelhaus in Schöneberg sind die Täter weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen gehen weiter, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Drei Räuber hatten am Dienstag einen Geldtransporter überfallen und einen Geldboten mit Schusswaffen bedroht, der die Filiale durch einen Hintereingang verließ. Die Unbekannten erbeuteten einen Geldkoffer. Sie flüchteten in einem weißen Audi mit gestohlenen Kennzeichen.

+++ Dachbrand in Müggelheim - Keine Verletzten +++

Das Dach eines Bungalows hat am frühen Donnerstagmorgen in Müggelheim (Treptow-Köpenick) Feuer gefangen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, brannte der Dachbereich des 150 Quadratmeter großen Gebäudes in der Straße 38 in der Nähe der Müggelspree gegen 4.30 Uhr. Rund 60 Brandbekämpfer hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Vier Stunden später waren die Einsatzkräfte noch mit den Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzte gab es keine. Laut „B.Z.“ stand das Gebäude leer.

+++ Tödlicher Unfall auf der B5 - Laster fährt auf Auto auf +++

Ein Mensch ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 zwischen Zeestow und Wustermark (Landkreis Havelland) ums Leben gekommen. Ein Lastwagen soll am späten Mittwochnachmittag aus bislang noch ungeklärter Ursache auf ein Auto aufgefahren sein, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Demnach kam der Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und fing Feuer. Ein Insasse starb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallursache und der Identität der toten Person gab es bislang keine Informationen.