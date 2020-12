Berlin: BMW überschlägt sich in Köpenick - Fahrerin schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 17. Dezember.

+++ BMW überschlägt sich in Köpenick - Fahrerin schwer verletzt +++

Eine 59-Jährige hat am Mittwoch in Köpenick bei einem sogenannten Alleinunfall schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr die BMW-Fahrerin gegen 21.50 Uhr den Müggelheimer Damm stadtauswärts. Nach einem Überholvorgang kurz vor der Einmündung der Straße zum Müggelhort soll die Frau aus bislang unbekannten Gründen beim Wiedereinscheren die Kontrolle über den BMW verloren haben und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei überschlug sich der BMW und kam im angrenzenden Wald auf den Rädern zum Stehen. Die Frau erlitt Verletzungen am Rumpf und am Kopf. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

+++ Schwerverletzter nach Ausweichmanöver auf der Autobahn +++

Ein 28-Jähriger hat am Mittwochabend bei einem Unfall in Adlershof schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizeimitteilte, fuhr der Mann gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto auf der A113 in Richtung Tunnel Rudower Höhe. Wegen eines auf dem mittleren Fahrstreifen liegenden Reifens musst er ausweichen. Dabei prallte das Auto Fahrzeug gegen eine Betonleitplanke, geriet ins Schleudern und kam auf dem Mittelstreifen zum Stehen. Der Fahrer und seine 47-jährige Mutter, die neben ihm saß, wurden mit Rumpfverletzungen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Während der 28-Jährige aufgrund der Schwere seiner Verletzungen stationär aufgenommen werden musste, konnte seine Beifahrerin nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Die Einsatzkräfte stellten in unmittelbarer Nähe ein Ersatzrad fest, das auf der Fahrbahn lag und stellten es sicher. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.

+++ Fußgänger in Buckow von Autofahrerin erfasst +++

Ein Fußgänger hat am Mittwoch in Buckow (Neukölln) bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 45-Jährige von einer 18 Jahre alten Autofahrerin erfasst, als er gegen 18 Uhr die Rudower Straße auf Höhe des Wendehalswegs und der Zadekstraße überquerte. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen sowie mehrere Knochenbrüche. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Er wird auf einer Intensivstation behandelt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.

+++ Kommunistische Parolen in Bank-Filiale geschmiert und Automaten beschädigt +++

In Wedding (Mitte) haben Unbekannte in der vergangenen Nacht mehrere Sachbeschädigungen begangen. Zu beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz.

Ein Mitarbeiter einer Bank verständigte gegen 0.35 Uhr die Polizei zu einer Filiale an der Müllerstraße. Er beobachtete, wie zwei Maskierte gewaltsam in den Vorraum eindrangen. Dann beschmierte einer die Wand des Raumes mit einem Hammer- und Sichelsymbol und einer kommunistischen Parole. Kurz darauf schlug dieselbe Person mit einem Hammer auf die Bildschirme aller Automaten ein. Die zweite Person habe die Tat gefilmt. Bevor die Beamten eintrafen, flüchteten die Maskierten in unbekannte Richtung.

Auf dem Weg zur Sachverhaltsaufnahme in der zuvor angegriffenen Bankfiliale, bemerkten Ermittler der Kriminalpolizei gegen 1.20 Uhr ähnliche Schmierereien an der Landesgeschäftsstelle einer Partei an der Müllerstraße. Auch dort wurde eine ähnliche kommunistische Parole sowie ein Hammer- und Sichelsymbol auf die Fassade aufgetragen.

Gegen 1.40 Uhr verständigte der Bank-Mitarbeiter erneut die Polizei und teilte mit, dass wiederum zwei Maskierte in die Filiale an der Müllerstraße eingedrungen waren und die Sachbeschädigungen filmten. Auch diese konnten in unbekannte Richtung flüchten, bevor die Beamten eintrafen. Ob beide Fälle miteinander im Zusammenhang stehen und ob die abermals eingedrungenen Personen die Tatverdächtigen der Sachbeschädigungen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

+++ Geschäft in Westend mit Reizgas überfallen +++

Ein Mann hat am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr einen Feinkostladen in der Reichsstraße in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) überfallen. Als er den Laden betrat, sprühte er sofort mit Reizgas in Richtung der Angestellten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 32 Jahre alte Mitarbeiterin kam der Aufforderung nach und übergab dem Mann das Geld aus der Kasse. Danach sprühte der Mann noch einmal mit Reizgas und flüchtete mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Rettungsdienst versorgte die leicht verletzte Mitarbeiterin. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 hat die Ermittlungen zu dem Überfall sowie die Fahndung nach dem Mann übernommen.

+++ Leiche in Tempelhofer Wohnung gefunden - Untersuchungen dauern an +++

In einer Wohnung in Tempelhof wurde eine Leiche gefunden.

Foto: Peise

Nach einem Leichenfund in einer Tempelhofer Wohnung dauern die Untersuchungen an. Die Polizei gehe weiterhin von einem Gewaltverbrechen aus, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Obduktion und kriminaltechnische Untersuchungen bräuchten jedoch Zeit. Mit einem Ergebnis sei weder am heutigen Donnerstag noch am Freitag zu rechnen. Der 66-Jährige war am Dienstagabend tot in seiner Wohnung gefunden worden. Zu genauen Hintergründen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

+++ Unbekannte versuchen, Auto auf Sicherstellungsgelände anzuzünden +++

Unbekannte haben am Mittwochabend in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf ) versucht, einen Pkw in Brand zu setzen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte gegen 20.20 Uhr ein Sicherheitsmitarbeiter auf dem Sicherstellungsgelände der Polizei in der Cecilienstraße eine brennende Toilettenpapierrolle neben einem sichergestellten Pkw, der unweit der Umzäunung des Geländes stand, entdeckt. Polizisten löschten die Flammen und alarmierten den Kriminaldauerdienst zur Spurensuche. Die Heckscheibe des danebenstehenden Pkw war teilweise zerstört. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Es wird geprüft, ob das Ziel dieser Aktion der danebenstehende Pkw gewesen sein könnte.

Nach dem Vorfall forderte GdP-Landeschef Norbert Cioma, dass der Schutz von Polizeidienststellen in staatliche Hand gehöre. "Bei allem Verständnis für die aktuelle Pandemie, aber es ist nicht zu verstehen, dass die Polizei Impfzentren schützen soll, aber sich Kriminelle auf Polizeigelände immer wieder austoben können." Es gehe nicht um Fahrzeuge, sondern vor allem auch um die Sicherheit der Kollegen, so Cioma weiter.

+++ Überfall auf Geldtransporter - Täter weiter auf der Flucht +++

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Ikea-Möbelhaus in Schöneberg sind die Täter weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen gehen weiter, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Drei Räuber hatten am Dienstag einen Geldtransporter überfallen und einen Geldboten mit Schusswaffen bedroht, der die Filiale durch einen Hintereingang verließ. Die Unbekannten erbeuteten einen Geldkoffer. Sie flüchteten in einem weißen Audi mit gestohlenen Kennzeichen.

+++ Dachbrand in Müggelheim - Keine Verletzten +++

Das Dach eines Bungalows hat am frühen Donnerstagmorgen in Müggelheim (Treptow-Köpenick) Feuer gefangen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, brannte der Dachbereich des 150 Quadratmeter großen Gebäudes in der Straße 38 in der Nähe der Müggelspree gegen 4.30 Uhr. Rund 60 Brandbekämpfer hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Vier Stunden später waren die Einsatzkräfte noch mit den Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzte gab es keine. Laut „B.Z.“ stand das Gebäude leer.

+++ Tödlicher Unfall auf der B5 - Laster fährt auf Auto auf +++

Ein Mensch ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 zwischen Zeestow und Wustermark (Landkreis Havelland) ums Leben gekommen. Ein Lastwagen soll am späten Mittwochnachmittag aus bislang noch ungeklärter Ursache auf ein Auto aufgefahren sein, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Demnach kam der Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und fing Feuer. Ein Insasse starb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallursache und der Identität der toten Person gab es bislang keine Informationen.