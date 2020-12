Razzia in Berlin: Gestohlene Goldmünze eingeschmolzen?

In Berlin sind Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch zu einer groß angelegten Razzia ausgerückt. Durchsucht werden Wohnungen und Juweliergeschäfte, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Es gebe den Verdacht, dass gestohlenes Gold eingeschmolzen und zu gefälschten Münzen umgewandelt worden sei.

Berlin . Die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen mit einem Einsatz am Mittwoch gegen die Organisierte Kriminalität vor. „Wir durchsuchen gegenwärtig mehrere Wohnungen und Juweliergeschäfte im Berliner Stadtgebiet wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und der gewerbsmäßigen Geldfälschung“, twitterte die Staatsanwaltschaft am Vormittag. Es bestehe der Verdacht, dass die Verdächtigen gestohlenes Gold eingeschmolzen und zu gefälschten Goldmünzen umgewandelt haben, hieß es weiter.

Die Durchsuchungen laufen seit 7 Uhr, teilte die Polizei der Berliner Morgenpost auf Anfrage mit. Die Beamten setzen 17 Durchsuchungsbeschlüsse an 14 Örtlichkeiten in Neukölln und Wedding durch. In einem Geschäft an der Hermannstraße wurden Geld und Pressen beschlagnahmt. Es gibt weitere Durchsuchungen an der Sonnenallee. Es wurden keine Haftbefehle vollstreckt. Es sind circa 120 Kräfte im Einsatz.

Foto: Alexander Dinger

Nach Informationen von Spiegel-TV soll es um den Einbruch ins Bode-Museum im März 2017 gehen. Ein Ermittler sagte: „Die Chancen stehen 50:50, dass wir noch Reste der Goldmünze finden.“

Bei dem Einbruch in das Museum wurde die 100 Kilogramm schwere Goldmünze „Big Maple Leaf“ mit einem damaligen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro entwendet. Sie wurde bis heute nicht gefunden. Ermittler gingen seit langem davon aus, dass das wertvolle Stück eingeschmolzen wurde.

Im Februar hatte das Landgericht wegen des spektakulären Diebstahls gegen zwei Männer aus einer polizeibekannten, arabischstämmigen Großfamilie eine Jugendstrafe von jeweils viereinhalb Jahren Haft verhängt. Ein Ex-Wachmann, der nach Überzeugung des Gerichts das Museum auskundschaftete, bekam drei Jahre und vier Monate Gefängnis. Das Urteil ist in einem Fall bereits rechtskräftig. (mit dpa)