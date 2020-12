Lichtenrade: Radfahrer von Lkw erfasst und mitgeschleift

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 16. Dezember.

+++ Radfahrer in Lichtenrade von Lkw erfasst und mitgeschleift +++

Ein Radfahrer hat am Dienstag bei einem Unfall in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erfasste ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 17.20 Uhr den 65 Jahren alten Radfahrer, als er von der Golzstraße nach rechts in den Kirchhainer Damm abbog. Der Radfahrer wollte die Golzstraße in Richtung Am Domstift überqueren. Nach Angaben von Zeugen wurde der 65-Jährige vom Lkw mehrere Meter mitgeschleift. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

+++ Männer geraten in Streit - 51-Jähriger auf Straße geschubst und von Auto überrollt +++

Ein Mann ist am Dienstag in Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf), nachdem er auf die Straße geschubst worden sein soll, von einem Auto überrollt worden. Zuvor soll der 51-Jährige in der Gallwitzallee gegen 20 Uhr mit seinen beiden 54 und 55 Jahre alten Bekannten in Streit geraten sein. Der 54-Jährige soll ihn dann auf die Straße geschubst haben. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin, die auf der Gallwitzallee in Richtung Dessauerstraße fuhr, erfasste den 51-Jährigen. Trotz einer Notbremsung wurden die Beine des Mannes überrollt. Er wurde auch ein Stück weit mitgeschleift, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Feuerwehr holte den Schwerverletzten unter dem Auto hervor. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin stand unter Schock. Sie wurde vor Ort ambulant behandelt. Der Pkw wies nur geringen Sachschaden auf. Die Männer, die in Streit geraten waren, sollen alle alkoholisiert gewesen sein. Eine freiwillige Atemalkoholkonzentrationsmessung lehnten sie jedoch ab. Der 54-Jährige, der geschubst haben soll, wurde nach einer Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Razzia: Verdacht der Münzprägung aus gestohlenem Gold +++

Die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen mit einem Einsatz am Mittwoch gegen die Organisierte Kriminalität vor. "Wir durchsuchen gegenwärtig mehrere Wohnungen und Juweliergeschäfte im Berliner Stadtgebiet wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und der gewerbsmäßigen Geldfälschung", twitterte die Staatsanwaltschaft am Vormittag. Es bestehe der Verdacht, dass die Verdächtigen gestohlenes Gold eingeschmolzen und zu gefälschten Goldmünzen umgewandelt haben, hieß es weiter.



Die Durchsuchungen laufen seit 7 Uhr, teilte die Polizei der Berliner Morgenpost auf Anfrage mit. Die Beamten setzen 17 Durchsuchungsbeschlüsse an 14 Örtlichkeiten in Neukölln und Wedding durch. Es sind circa 120 Kräfte im Einsatz. Razzia in Berlin: Lesen Sie hier mehr zum Thema.

+++ Fußgänger stürzt auf die Straße und wird von Autofahrerin erfasst +++

Eine Autofahrerin hat am Dienstag im Märkischen Viertel (Reinickendorf) einen Fußgänger erfasst und ist dann geflüchtet. Der Fußgänger erlitt schwere Kopfverletzungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Zeugin verständigte gegen 15.30 Uhr die Beamten zum Senftenberger Ring. Sie gab an, dass sie vor dem Unfall mit dem 80-Jährigen an einer Fußgängerfurt stand. Der Mann stürzte aus unbekanntem Grund nach vorn auf die Fahrbahn und stieß mit einem vorbeifahrenden Smart zusammen. Die Fahrerin des Smart soll den Wagen kurz angehalten haben, dann jedoch weitergefahren sein. Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 1.

+++ Pkw brennt mitten auf der Clayallee +++

Mitten auf der Clayallee in Zehlendorf brannte ein Pkw. Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten.

Foto: Thomas Peise

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr brannte in der Clayallee in Zehlendorf ein Pkw mitten auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Verletzt wurde niemand.

+++ Drei Fahrkartenautomaten gesprengt - Bargeld erbeutet +++

Unbekannte haben an zwei Bahnhöfen in den Berliner Ortsteilen Mariendorf und Steglitz Fahrkartenautomaten gesprengt und jeweils Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Laut Polizeisprecher soll zunächst gegen 2.35 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Feuerbachstraße ein Automat mit Sprengstoff zerstört worden sein. Anrufer meldeten sich dazu bei der Polizei und berichteten, dass drei bis vier unbekannte Personen vom Ort flüchteten. Spätere Ermittlungen ergaben, dass zwei auf dem Bahnsteig stehende Fahrkartenautomaten aufgesprengt und aus einem der Automaten Geld gestohlen wurde. Nur knapp 30 Minuten später ereignete sich an der S-Bahnstation Attilastraße ein ähnlicher Vorfall - hier haben Unbekannte zwei Fahrkartenautomaten gesprengt. Zeugen sahen drei unbekannte Männer vom Ort flüchten. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Ob ein Zusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden.

+++ Unfall in Lichtenberg - fünf Pkw beschädigt +++

Bei einem Unfall in Lichtenberg wurden insgesamt fünf Pkw beschädigt.

Foto: Thomas Peise

Am späten Dienstagabend kam es gegen 21.10 Uhr auf der Skandinavischen Straße in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Pkw beschädigt wurden. Der Fahrer eines Pkw war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in einen geparkten Wagen geprallt. Dadurch wurden drei weitere Fahrzeuge zusammengeschoben. Der Fahrer des Unfall-Pkw erlitt leichte Verletzungen.

+++ Pizza-Lieferauto gerät in Gegenverkehr +++

Der Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes verunfallte in Hakenfelde.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 21.15 Uhr geriet der Fahrer eines Pizza-Lieferservice auf der Radelandstraße in Hakenfelde in den Gegenverkehr, prallte dabei gegen den Bordstein und einen Lichtmast und blieb auf dem Dach liegen. Die Berliner Feuerwehr konnte den Wagen aufrichten. Ob der Fahrer Pizza oder Pasta an Bord hatte und ein Kunde vergeblich wartete, ist nicht bekannt.

+++ Leiche in Tempelhofer Wohnung - Mordkommission ermittelt +++

Nach dem Fund einer Leiche in Tempelhof hat die Mordkommission Ermittlungen aufgenommen. Der tote Mann war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Wohnung am Löwenhardtdamm gefunden worden, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Leiche in Tempelhofer Wohnung - Mordkommission ermittelt: Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

