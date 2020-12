Berlin: Pkw brennt mitten auf der Clayallee in Zehlendorf

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 16. Dezember.

+++ Pkw brennt mitten auf der Clayallee +++

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr brannte in der Clayallee in Zehlendorf ein Pkw mitten auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Verletzt wurde niemand.

+++ Unfall in Lichtenberg - fünf Pkw beschädigt +++

Bei einem Unfall in Lichtenberg wurden insgesamt fünf Pkw beschädigt.

Foto: Thomas Peise

Am späten Dienstagabend kam es gegen 21.10 Uhr auf der Skandinavischen Straße in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Pkw beschädigt wurden. Der Fahrer eines Pkw war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in einen geparkten Wagen geprallt. Dadurch wurden drei weitere Fahrzeuge zusammengeschoben. Der Fahrer des Unfall-Pkw erlitt leichte Verletzungen.

+++ Pizza-Lieferauto gerät in Gegenverkehr +++

Der Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes verunfallte in Hakenfelde.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 21.15 Uhr geriet der Fahrer eines Pizza-Lieferservice auf der Radelandstraße in Hakenfelde in den Gegenverkehr, prallte dabei gegen den Bordstein und einen Lichtmast und blieb auf dem Dach liegen. Die Berliner Feuerwehr konnte den Wagen aufrichten. Ob der Fahrer Pizza oder Pasta an Bord hatte und ein Kunde vergeblich wartete, ist nicht bekannt.

+++ Leiche in Tempelhofer Wohnung - Mordkommission ermittelt +++

Nach dem Fund einer Leiche in Tempelhof hat die Mordkommission Ermittlungen aufgenommen. Der tote Mann war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Wohnung am Löwenhardtdamm gefunden worden, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Leiche in Tempelhofer Wohnung - Mordkommission ermittelt: Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

