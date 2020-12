Berlin: Leiche in Tempelhofer Wohnung - Mordkommission ermittelt

In einer Wohnung in Tempelhof wurde eine Leiche gefunden.

In einer Wohnung in Berlin-Tempelhof ist am Dienstagabend eine Leiche gefunden worden. Die Mordkommission ermittelt.

Berlin. Nach dem Fund einer Leiche im Berliner Stadtteil Tempelhof hat die Mordkommission Ermittlungen aufgenommen. Der tote Mann war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Wohnung am Löwenhardtdamm gefunden worden, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Es lägen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor. Zur Identität des Toten und weiteren Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nach Informationen von vor Ort soll es sich bei dem Toten um einen Mann mittleren Alters handeln.