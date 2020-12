Berlin: Überfall auf Geldtransporter bei Ikea - Fahndung nach Tätern

Ermittler der Berliner Polizei stehen nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Ikea in Schöneberg am Tatort.

Berlin. Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat es am Dienstag um kurz nach 9.30 Uhr einen Überfall auf einen Mitarbeiter einer Geldtransporter-Firma gegeben. Zu dem Überfall kam es hinter dem Einrichtungshaus Ikea am Sachsendamm 47. Zuvor berichtete die BZ.

Drei Tatverdächtige sollen den Mitarbeiter am Hinterausgang abgepasst und mit einer Schusswaffe bedroht haben. Bei dem Überfall konnte eine noch unbekannte Menge Bargeld entwendet werden. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost auf Nachfrage.

Gegen 9:30 Uhr kam es zu einem Überfall auf einen Geldtransporter. Dieser befand sich nach ersten Erkenntnissen am Hintereingang eines Möbelhauses am #Sachsendamm.

Kriminaltechniker der Polizei untersuchen den Geldtransporter hinter der Ikea-Filiale in Schöneberg.

Täter flüchteten nach Überfall in einem weißen Audi

Die drei Männer flüchteten dann vom Tatort mit einem weißen Audi. Die Stadtautobahn führt direkt an dem Möbelhaus entlang. Am Dienstagmittag waren Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes (LKA) und die Spurensicherung vor Ort. Die Polizei befragte Zeugen. Die Suche nach den Tätern läuft. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Eine Fahrspur vermutlich vom Fluchtauto zeichnet sich im Boden ab.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es keine Verletzten gegeben haben. Die Mitarbeiter des Geldtransporter-Unternehmens standen allerdings unter Schock.

Wegen des letzten Einkaufstages in Möbelhäusern vor dem harten Corona-Lockdown stauten sich die Menschen und Autos vor dem Ikea-Geschäft.

Trotz des Überfalls am Dienstagmorgen ist der Ikea in Schöneberg gut besucht.

Überfälle auf Geldtransporter in Berlin sorgten für Schlagzeilen

Die Tat erinnert an mehrere ähnliche Verbrechen in Berlin diesem Jahr. Am 16. Juni überfielen Räuber einen Geldboten an einer Bank in der Detmolder Straße in Wilmersdorf. Die Täter sollen einen Geldkoffer mit einer halben Million Euro erbeutet haben.

Am 31. Juli verübten vier Räuber einen Überfall auf einen Geldboten an einer Postbank-Filiale am Hermannplatz in Neukölln. Sie versprühten Reizgas und versuchten, dem Mann Geld zu entreißen, flüchteten aber ohne Beute mit einem Auto.

Am 4. August folgte ein Überfall auf die selbe Bankfiliale in Wilmersdorf wie im Juni. Die Täter rammten mit einem Wagen ein Fenstergitter und gelangten in das Gebäude. Ein Wachmann tauchte auf, mehrere Schüsse wurden abgefeuert, der Mann wurde getroffen. Die Täter zündeten das Auto an und liefen zur nahe gelegenen Autobahn 100, wo ein Fluchtfahrzeug wartete. Am nächsten Tag sperrte die Polizei für umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit speziellen Spürhunden die Stadtautobahn.

Gefasst wurden die Täter bisher nicht. Die Polizei verwies immer wieder auf unterschiedliche Vorgehensweisen bei den Taten, prüfte jedoch mögliche Zusammenhänge. Außerdem ermittelte sie, ob Spuren oder Hinweise zu kriminellen Mitgliedern arabischstämmiger Clans führen, die in den vergangenen Jahren mehrfach Überfälle auf Geldtransporte und Kaufhäuser und Einbrüche in Banken verübten. (mit dpa)