Gesundbrunnen: Brutaler Angriff auf 87-Jährigen - Tatverdächtiger verhaftet

Berlin. Polizisten haben einen 49-Jährigen festgenommen, der Ende November einen 87 Jahre alten Mann überfallen und schwer verletzt haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätten intensive Ermittlungen zur Festnahme des Mannes geführt. Er sei bereits am vergangenen Mittwoch an der Wollankstraße in Gesundbrunnen verhaftet worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Angriff auf den 87-Jährigen hatte sich am 28. November 2020 ereignet - ebenfalls an der Wollankstraße. Der Täter soll den Senior zunächst zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Als der Senior dies verneinte, soll der Unbekannte ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Rettungskräfte brachten den 87-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er sofort notoperiert werden musste. Er erlitt bei dem Angriff schwerste Augenverletzungen, die zum Verlust seiner Sehkraft auf beiden Augen führen können, und einen Nasenbeinbruch. Zudem verlor er mehrere Zähne. Die Ermittlungen dauern an.