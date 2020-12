19-Jähriger stirbt nach Messerstecherei

Ein 19-Jähriger ist am Sonntag nach einer Messerstecherei in einem Krankenhaus gestorben. Eine Mordkomission ermittelt.

Berlin. Ein 19-Jähriger ist am Sonntag nach einer Messerstecherei in einem Krankenhaus gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Ermittlungen einer Mordkommission dauern an.

Zu der Messerstecherei zwischen dem 19-Jährigen und einem 51 Jahre alten Taxifahrer war es in der Nacht zu Freitag an der Dreilindenstraße in Berlin-Nikolassee gekommen. Ein Zeuge hatte gegen 2 Uhr die beiden schwer verletzten Männer entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Auf der Straße stand ein Taxi mit geöffneten Türen, vor dem der mutmaßliche Taxifahrer mit schweren Verletzungen lag. Der 19 Jahre alte Fahrgast lag mit schwereren Verletzungen auf dem Gehweg. Beide wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht.

Ermittler gehen davon aus, dass der 19-Jährige sich zunächst in die Dreilindenstraße hatte fahren lassen und den Taxifahrer dann attackierte. Dieser setzte sich offenbar mit einem Messer zur Wehr. Untersucht werde aktuell, ob der Taxifahrer in Notwehr handelte, hieß es am Montag von der Polizei.

#Update

Der 19-Jährige ist gestern im Krankenhaus verstorben. Dem Taxifahrer geht es mittlerweile besser. Die 5.#Moko untersucht derzeit, ob der Taxifahrer in Notwehr gehandelt hat.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 14, 2020