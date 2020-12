Marzahn: Polizei nimmt Süßwaren-Dieb fest

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 14. Dezember.

+++ Polizei nimmt Süßwaren-Dieb fest +++

Einsatzkräfte des Abschnitts 32 nahmen in Marzahn einen Dieb fest. In seinem Wagen wurden Waren im Wert von ca. 1400 Euro gefunden. darunter waren 93 Tafeln Schokolade und 59 Dosen Pistazien. Einen Kassenbon konnte der Mann nicht vorweisen. Sein Auto wurde laut Polizei beschlagnahmt.

+++ Zwei Menschen nach Wohnungsbrand im Krankenhaus +++

Bei einem Wohnungsbrand in Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden. Am frühen Montagmorgen gegen 03.16 Uhr brach das Feuer in einer Wohnung im Seitenflügel eines Mehrfamilienhauses in der Braunschweiger Straße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Laut Sprecher stand die Wohnung im 3. Obergeschoss in Vollbrand. Vier Personen konnten über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht werden, zwei davon kamen in Kliniken. Rund 50 Brandbekämpfer waren vor Ort im Einsatz und hatten den Brand zügig unter Kontrolle. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.

+++ Mann zwischen Bahnsteig und U-Bahn eingeklemmt +++

Nach einem schweren Unfall am U-Bahnhof Moritzplatz in Kreuzberg liegt ein noch unbekannter Mann auf der Intensivstation. Der Mann ist nach Angaben der Polizei am Sonntagabend zwischen einem U-Bahnzug und einer Bahnsteigkante eingeklemmt und noch mehrere Meter mitgeschliffen worden. Um den Mann zu befreien, musste die Feuerwehr den Zug mit einem Luftkissen anheben.

Laut Polizeisprecher habe es keine Fremdeinwirkung und auch keinen vorangegangenen Streit gegeben. Demnach sollen Zeugen gesehen haben, wie der Mann auf dem U-Bahnsteig zunächst herumpöbelte. Seine Pöbelei wollte er in dem Zug fortsetzten, stieg aber wieder aus, bevor der Zug losfuhr. Nachdem die Türen sich geschlossen hatten, habe er mit einer Flasche gegen die bereits ausfahrende Bahn geschlagen - vermutlich sei es dabei zu dem Unfall gekommen.

+++ Polizei löst Drogen-Hersteller-WG auf +++

Wegen des Verdachts der illegalen Herstellung von Betäubungsmitteln, nahmen Polizisten am Sonntagmittag zwei Männer in Tempelhof fest. Gegen 12.30 Uhr alarmierte ein 26-Jähriger die Polizei zu einem Wohnhaus an der Gottlieb-Dunkel-Straße und gab an, dass er nicht mehr in eine Wohnung gelassen werde, aus der er persönliche Sachen holen wollte. In dieser Wohnung hätte er übergangsweise wohnen dürfen, doch ließ der Mitbewohner ihn nicht mehr in die Wohnung hinein.

Nach rechtlicher Belehrung gab er ferner an, dass er für das Recht dort zu wohnen, Betäubungsmittel hergestellt habe. Nachdem die Einsatzkräfte an der Wohnungstür klingelten, öffnete ihnen ein 35-Jähriger die Tür, den die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ebenfalls zum Sachverhalt befragten. Dieser ließ den 26-Jährigen nun in die Wohnung. In der Wohnung berichtete der Jüngere den Einsatzkräften, dass sich noch Drogen und Utensilien zu deren Herstellung in der Wohnung befänden. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts die Wohnung und fanden mehrere Liter GHB, kleinere Mengen weiterer Drogen, Utensilien zu deren Herstellung und Verarbeitung sowie Rezepte.

Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Anschließend brachten sie den 26-Jährigen und den ebenfalls tatverdächtigen 35-Jährigen in eine Polizeidienststelle. Während der Fahrt zum Gewahrsam erbrach sich der 35-Jährige im Polizeifahrzeug und wurde kurz nach der Ankunft durch nachgeforderte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Der 26-Jährige wurde unterdessen dem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt. Er und der 35-Jährige müssen sich nun wegen des Verdachts der Herstellung und des Handels mit Drogen sowie des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.

+++ Betrunkener Unfallfahrer versucht zu flüchten +++

Ein alkoholisierter 32-Jähriger hat am Sonntagabend in Wittenau einen Verkehrsunfall verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen und Angaben von Zeugen, soll der Fahrer eines Transporters zunächst gegen 20.35 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Oranienburger Straße in Richtung U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer Nervenklinik unterwegs gewesen sein. Ein unbekannt gebliebenes schwarzes Fahrzeug soll ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit neben dem Transporter gefahren sein. Aufgrund einer Baustelle hatte der Transporter-Fahrer von der linken auf die rechte Spur ausweichen müssen und soll dann versucht haben, unmittelbar nach der Baustelle wieder die Spur zu wechseln.

Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen, dieser schleuderte auf die Mittelinsel, gegen einen Baum, geriet auf die Gegenfahrbahn, kollidierte hier mit einer Asphaltmaschine und prallte schließlich gegen zwei parkende Fahrzeuge, die dadurch auf ein weiteres, parkendes Auto geschoben wurden. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde zudem noch ein viertes parkendes Fahrzeug beschädigt. Zeugen alarmierten Feuerwehr und Polizei. Der schwerverletzte 29 Jahre alte Beifahrer hatte zunächst noch versucht, sich zu Fuß zu entfernen, konnte jedoch aufgehalten werden und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 32 Jahre alte Fahrer stimmte einer Atemalkoholmessung zu, diese ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Polizeikräfte brachten ihn zwecks einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Sein Führerschein und das Fahrzeug, ein Firmenfahrzeug, wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.