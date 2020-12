Raser-Nacht in Berlin: Polizei liefert sich drei Verfolgungsjagden

Berlin. Ohne Führerschein unterwegs, gestohlene Kennzeichen, das Auto nicht versichert und mutmaßlich unter Drogen gefahren - das ist die Bilanz der Polizei nach Verfolgungsfahrten in der vergangenen Nacht in Berlin. Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, versuchten in Mitte, Friedrichshain und Neukölln drei Autofahrer, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und flüchteten. Bei einer Verfolgungsjagd kam es zu einem Unfall mit einem Polizeiauto. Die Einsätze im Überblick.

Neukölln: Flucht vor der Polizei endet mit Pfefferspray-Einsatz

Zunächst fiel Zivilkräften am Sonnabend gegen 23 Uhr auf der Hermannstraße in Neukölln ein Autofahrer auf, der eine Verkehrskontrolle umfuhr. Der Autofahrer bog vor der Kontrolle nach rechts in die Thomasstraße ab und entfernte sich. Die Zivilfahnder nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. An der Kreuzung Karl-Marx- Ecke Anzengruber Straße gelang es der Zivilstreife zunächst, den Autofahrer zu stellen. Sie forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Der Mann legte aber den Rückwärtsgang ein und flüchtete wiederum über die Anzengruber Straße in Richtung Donaustraße.

Die Polizei wollte einen Autofahrer kontrollieren, weil der Wagen offenbar einen frischen Unfallschaden aufwies.

Foto: Pudwell

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Donaustraße blieb der Autofahrer stehen, um die Beifahrerin herauszulassen. Danach verriegelte der Autofahrer die Türen und flüchtete weiter in Richtung Erkstraße. Dort stellten ihn weitere zur Unterstützung herbeigerufene Einsatzkräfte. Sie schlugen die Scheibe der Fahrertür ein, um in das Auto zu gelangen. Da der 27-Jährige versuchte dies zu verhindern, setzten die Polizisten Pfefferspray ein und zogen ihn aus dem Fahrzeug. Bei dem Zugriff erlitten zwei Einsatzkräfte Verletzungen.

Foto: Pudwell

Es stellte sich vor Ort heraus, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem bestand der Verdacht, dass er Drogen zu sich genommen hatte. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er einem Arzt vorgestellt, der ihn jedoch nicht stationär aufnahm. Bei ihm wurde später eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte sicher.

Foto: Pudwell

Berlin-Mitte: Polizei-Auto gerät bei Verfolgungsjagd ins Schleudern

In Mitte verursachte ein Autofahrer auf seiner Flucht einen Unfall mit einem Polizeiauto. Zuvor wurden die Polizisten gegen 2.25 Uhr an der Kreuzung Tempelhofer Ufer Ecke Möckernstraße auf einen Renault ohne hinteres Kennzeichen aufmerksam. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren, doch auf die Anhaltesignale reagierte der Mann nicht. Der Autofahrer gab Gas und bog nach links auf das Hallesche Ufer ab. Von dort aus fuhr er weiter Richtung Reichpietschufer. Der Einsatzwagen folgte ihm mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Die Verfolgungsfahrt ging weiter über die Potsdamer Straße zum Potsdamer Platz, von wo aus der Raser über die Leipziger Straße in Richtung Alexanderplatz fuhr.

Foto: Peise

Der Autofahrer missachtete diverse rote Ampeln. Laut Polizei mussten Fußgänger zur Seite springen und andere Autofahrer abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. An der Kreuzung Leipziger Straße Ecke Jerusalemer Platz bremste der Renault-Fahrer so stark, dass der Fahrer des Polizeiautos einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Einsatzwagen geriet ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Personen wurden nicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Der Renault-Fahrer flüchtete nun zu Fuß weiter. Beamte konnten den Mann festnehmen. Bei der Überprüfung des 18-Jährigen wurde festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Das vordere Kennzeichen am Wagen war gestohlen. Bei dem 42 Jahre alten Beifahrer wurden mutmaßlich Drogen gefunden. Die Drogen und das Auto wurden beschlagnahmt. Die Polizisten brachten die Männer in ein Polizeigewahrsam, wo beide erkennungsdienstlich behandelt und der 18-Jährige zusätzlich einer Blutentnahme unterzogen wurde. Im Anschluss konnten die Männer ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Friedrichshain: Ohne Führerschein, Drogen-Test positiv

In Friedrichshain fiel den Polizisten ein VW-Fahrer auf der Karl-Marx-Allee auf, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Frankfurter Tor unterwegs war. Außerdem überfuhr er mehrfach die Fahrstreifenbegrenzung. An einer roten Ampel forderten die Beamten ihn auf, für eine Kontrolle am rechten Fahrbahnrand zu halten. Doch als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte der Autofahrer. Er raste davon und missachtete im weiteren Verlauf an der Kreuzung Petersburger Straße Ecke Straßmannstraße sogar eine rote Ampel. Die Flucht endete schließlich in der Alfred-Jung-Straße. Der Fahrer versuchte aber zunächst noch sein Auto zu wenden und fuhr auf einen Polizisten zu. Da ein Umfahren des zuvor quer zur Fahrbahn gestellten Einsatzwagens nicht möglich war, stoppte der Autofahrer.

Die Polizisten zogen den Mann, der sich zusammen mit einer 25-jährigen Frau im Fahrzeug befand, aus dem Wagen und nahmen ihn fest. Ermittlungen ergaben, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war sein Wagen nicht versichert. Bei einer Durchsuchung wurden mutmaßlich Drogen gefunden. Da ein Drogenvortest ein positives Ergebnis zeigte, brachten die Einsatzkräfte den Autofahrer zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam, welches er im Anschluss wieder verlassen konnte.

