Berlin-Friedrichshain: Raser ohne Führerschein gestoppt: Unter Drogen gefahren

Berlin. Polizisten haben in der vergangenen Nacht in Friedrichshain nach einer Verfolgungsfahrt einen Autofahrer festgenommen. Den Beamten fiel der VW-Fahrer auf der Karl-Marx-Allee auf, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Frankfurter Tor unterwegs war. Außerdem überfuhr er mehrfach die Fahrstreifenbegrenzung, teilte die Polizei am Sonntag mit.

An einer roten Ampel forderten die Beamten ihn auf, für eine Kontrolle am rechten Fahrbahnrand zu halten. Doch als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte der Autofahrer. Er raste davon und missachtete im weiteren Verlauf an der Kreuzung Petersburger Straße Ecke Straßmannstraße eine rote Ampel. Die Flucht endete schließlich in der Alfred-Jung-Straße. Der Fahrer versuchte aber zunächst noch sein Auto zu wenden und fuhr auf einen Polizisten zu. Da ein Umfahren des zuvor quer zur Fahrbahn abgestellten Einsatzwagens nicht möglich war, stoppte der Autofahrer.

Drogenvortest zeigt positives Ergebnis

Die Polizisten zogen den Mann, der sich zusammen mit einer 25 Jahre alten Frau im Fahrzeug befand, aus dem Wagen und nahmen ihn fest. Ermittlungen ergaben, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war sein Wagen nicht versichert. Bei einer Durchsuchung wurden mutmaßlich Drogen gefunden. Da ein Drogenvortest positiv ausfiel, brachten die Einsatzkräfte den Autofahrer zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam, welches er im Anschluss wieder verlassen konnte. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5.