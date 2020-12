Berlin: Ehemaliges Kino brennt in Spandau

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 13. Dezember.

+++ Ehemaliges Kino brennt in Spandau +++

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Großbrand nach Spandau ausgerückt. Im Finkenkruger Weg brannte gegen 0.45 Uhr ein ehemaliges Kino auf mehreren 100 Quadratmetern lichterloh. Laut Feuerwehr brachten sich sechs Personen selbst in Sicherheit. Derzeit soll sich in dem Kino ein Lagerraum befinden. Die Flammen griffen auf das Dach über. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln am Ort im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

+++ Verfolgungsfahrt endet in Kollision mit Polizeiauto +++

Foto: Peise

Polizisten wollten in der vergangenen Nacht gegen 2.30 Uhr in Kreuzberg einen Pkw anhalten und kontrollieren. Der Fahrer missachtete aber die Anhaltezeichen und gab Gas. In der Leipziger Straße in Mitte stieß der Pkw dann mit einem Funkwagen zusammen und konnte so gestoppt werden. Fahrer und Beifahrer wurden festgenommen. Warum der Wagen kontrolliert werden sollte, ist bislang unklar.

+++ Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Mitte +++

In Mitte kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Foto: Peise

Am Sonnabend ist es gegen 23 Uhr vor einem Restaurant in der Charlottenstraße in Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Es wurden zwei Personen verletzt. Diese wurden vom Rettungsdienst versorgt. Vermutlich ist der Streit beim Glühweintrinken, welches das Restaurant draußen anbot, entstanden. Die genauen Umstände werden ermittelt.

+++ Wohnungsbrand in Neukölln +++

In Neukölln brannte es in einer Wohnung.

Foto: Peise

In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss an der Flughafenstraße in Neukölln ist am Sonnabend gegen 22.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Es soll ein Sofa in Brand geraten sein. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach Informationen von vor Ort musste mindestens eine Person von der Feuerwehr behandelt werden.