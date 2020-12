Berlin: Dach eines Einfamilienhauses brennt in Müggelheim

Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr in den Annweilerweg nach Berlin Müggelheim alarmiert. Dort brannte das Dach eines Einfamilienhauses in voller Ausdehnung

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 12. Dezember.

+++ Dach eines Einfamilienhauses brennt in Müggelheim +++

Die Feuerwehr ist am Freitag zu einem Einsatz nach Müggelheim (treptow-Köpenick) ausgerückt. Am Annweilerweg brannte das Dach eines Einfamilienhauses in voller Ausdehnung. Vier Bewohner, darunter zwei Kinder, konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut.

Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr vor Ort schwierig. Sofort eingeleitete Löschmaßnahmen konnten den Brand nicht unter Kontrolle bringen. Es wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Auch eingesetzte Drehleitern der Feuerwehr kamen nicht richtig an die Brandstellen heran - eine Stromleitung war im Weg. Die Flammen breiteten sich im Wohnbereich unter dem Dach aus. Auf Fotos ist zu sehen, wie die Flammen aus dem Dach schlugen. Auch mit Druckluftschaum waren sie nur schwer einzudämmen, weil die Flammen an anderer Stelle wieder ausschlugen.

Foto: Pudwell

Kurzzeitig wollte man den Brand von außen mit sogenannten Löschlanzen bekämpfen, aber auch diese Maßnahme schlug fehl. Feuerwehrleute auf dem Dach oder im Gebäude einzusetzen, war zu gefährlich, da Teile des Dachstuhls nach und nach einstürzten. Nach rund drei Stunden vergeblicher Löscharbeit ging man dazu über, das Gebäude nur noch kontrolliert abbrennen zu lassen. Insgesamt waren ca. 70 Beamte am Ort im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt.

+++ Frau von VW-Bus in Pankow erfasst +++

Foto: Peise

Am Freitag gegen 19 Uhr ist es an der Prenzlauer Promenade in Pankow zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Junge Frau wollte die breite Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem VW-Bus erfasst und auf die Straße geschleudert. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen am Ort übernommen.

+++ Leiche in baufälliger Gartenlaube entdeckt +++

Eine Leiche wurde in einer baufälligen Gartenlaube entdeckt.

Foto: Pudwell

In einer Kleingartenanlage an der Johannisthaler Chaussee in Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) ist am Freitag in einer bewohnten aber baufälligen Gartenlaube eine leblose Person aufgefunden worden. Die ermittelnde Kriminalpolizei vor Ort trug bei der Arbeit einen Helm. Die Berliner Feuerwehr wurde alarmiert, um den Leichnam zu bergen. Später wurde der Leichnam zur genauen Untersuchung in die Gerichtsmedizin verbracht. Die genauen Todesumstände werden derzeit ermittelt.