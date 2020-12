Mysteriöse Gewalttat in Nikolassee

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 11. Dezember.

+++ Mysteriöse Gewalttat mit Schwerverletzten in Nikolassee +++

In der Dreilindenstraße in Nikolassee ist es in der Nacht zu Freitag gegen gegen 2 Uhr zu einem Gewaltdelikt gekommen, bei dem zwei Personen schwere Verletzungen erlitten haben. Was genau passierte, ist bislang unklar. Möglicherweise war auch ein Taxifahrer involviert. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab und sicherte Spuren.

Am Alexanderplatz musste ein Mädchen nach einem Sturz behandelt werden.

Foto: Thomas Peise

+++ Mädchen stürzt beim Spielen in die Tiefe +++

am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr sind Polizei und Feuerwehr zum Alexanderplatz alarmiert worden. In der Nähe des Fernsehturms war ein Mädchen beim Spielen von einer Brüstung gestürzt. Es kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Foto: Thomas Peise

+++ Obdachloser stirbt auf Boot in Rummelsburger Bucht +++

Am Donnerstagabend fand ein Passant eine Leiche auf einem kleinen Boot in der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg. Nach ersten Informationen soll der Tote bereits seit einer Woche nicht mehr gesehen worden sein. Der Mann lebte schon langeauf dem Boot. Die Feuerwehr barg den Toten. Ob er eines natürlichen Todes starb, oder eventuell erfroren ist, muss eine Obduktion klären.