Berlin-Karlshorst: Pistazien entpuppen sich als Marihuana - Festnahmen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 10. Dezember.

+++ Dealer-Bande festgenommen und Drogen beschlagnahmt +++

Ermittler des Zolls haben bereits am Montag eine Dealer-Bande festgenommen und 240 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Wie Staatsanwaltschaft und Zollfahndung am Donnerstag mitteilte, hatten die Ermittler durch Hinweise spanischer Behörden erfahren, dass eine größere Menge Marihuana aus Spanien auf dem Weg nach Berlin war. Laut Frachtpapieren sollte es sich bei der Lieferung um Pistazien handeln. Als die Lieferung am Montagvormittag in einem Gewerbegebiet in Karlshorst erreichte, war die Zollfahndung bereits vor Ort. Nach kurzer Zeit erschien eine männliche Person, der die Ware entgegennahm und einlagerte. Er wurde von einer Spezialeinheit der Zollfahndung festgenommen. Statt der deklarierten Pistazien wurden 142 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Im Zuge der weiteren Observation wurden zwei weitere Verdächtige festgenommen. Bei Durchsuchungen von Fahrzeugen und einer Wohnung in Berlin-Mitte konnten 98 Kilogramm Marihuana sowie 710 Gramm Kokain sichergestellt werden.

Die drei mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 28 und 37 Jahren waren zu keiner Aussage bereit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin wurde gegen alle drei Beschuldigte Haftbefehl vom Amtsgericht Tiergarten erlassen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen dauern an.

+++ Festnahme nach Autodiebstahl +++

Im Stadtteil Grunewald nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 22 in der vergangenen Nacht einen Mann fest, der einen gestohlenen Pkw auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Gegen 22.45 Uhr fiel den Fahnderinnen und Fahndern auf dem Parkplatz in der Hubertusallee Ecke Herthastraße ein Mann auf, der aus einem BMW stieg und sich verdächtig verhielt, indem er sich mehrfach vergewissernd nach allen Seiten umschaute. Er schloss das Fahrzeug ab und entfernte sich. Die Zivilkräfte nahmen die Verfolgung des Verdächtigen auf und stellten ihn kurz darauf im Nahbereich der Landecker Straße.

Die Überprüfung des BMW ergab, dass der Pkw bereits am 3. November 2020 in Potsdam gestohlen worden war. Die Originalkennzeichen fanden die Beamtinnen und Beamten im Kofferraum des Wagens. Bei sich hatte der 20-Jährige Einbruchswerkzeug, dass die Zivilkräfte beschlagnahmten. Ob der Festgenommene derjenige war, der den Pkw in Potsdam gestohlen hatte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 2. Der 20-Jährige wurde nach den Überprüfungen am Tatort den Ermittlerinnen und Ermittlern des Fachkommissariats überstellt.

+++ Taschendiebe festgenommen +++

Zivilfahnderinnen und -fahnder des LKA nahmen gestern am Mittwochmittag in Marzahn und Gesundbrunnen insgesamt fünf mutmaßliche Taschendiebinnen und -diebe fest. Die junge Frau und die vier Männer sollen noch heute einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Faälle im Einzelnen:

Gegen 13 Uhr beobachteten die Polizistinnen und Polizisten in einem Supermarkt in der Landsberger Allee zwei mutmaßliche Taschendiebe. Während einer der Beiden eine 82-Jährige ablenkte, öffnete sein Komplize die Handtasche der Seniorin, die sich in dem Einkaufswagen befand, und entwendete daraus eine Geldbörse. Als die Bestohlene ihre geöffnete Tasche bemerkte, stellte sie den jungen Mann, der sie zuvor in ein Gespräch verwickelt hatte, zur Rede. Dieser bestritt die Tat und eilte kurz darauf seinem Komplizen hinterher, der den Supermarkt bereits verlassen hatte. Auf dem Parkplatz stiegen die beiden mutmaßlichen Diebe in einen BMW. Polizeieinsatzkräfte stoppten den Wagen und nahmen die beiden Fahrzeuginsassen fest. Im Fußraum des Wagens entdeckten die Einsatzkräfte die gestohlene Geldbörse der Seniorin, welche sie ihr wenig später übergaben. Im Rahmen weiterführender Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass die beiden Festgenommen, ein 29-Jähriger sowie ein 36 Jahre alter Mann, weitere Diebstähle begangen haben.

Gegen 13.35 Uhr beobachteten Zivilfahnderinnen und -fahnder auf dem S-Bahnhof Schönhauser Allee ein Trio, bestehend aus einer Frau und zwei Männern, das einem Fahrgast den auf dem Rücken getragenen Rucksack öffnete. Während die beiden 21 und 28 Jahre alten Männer die Tat absicherten, griff ihre 23-jährige Komplizin in den Rucksack der Frau. Da die Unbekannte den Vorfall rechtzeitig bemerkte, wurde nichts entwendet. Das Trio fiel den Polizistinnen und Polizisten bereits gegen 13.20 Uhr auf dem S-Bahnhof Gesundbrunnen auf, wo der 28-jährige mutmaßliche Dieb auf einer Rolltreppe in den geöffneten Rucksack eines Unbekannten griff, während seine Komplizin und sein Komplize die Tat absicherten. Als der Unbekannte sich umdrehte, ließ der mutmaßliche Dieb von seiner Tat ab. Polizeieinsatzkräfte nahmen das Trio in einer günstigen Gelegenheit fest und übergaben es dem LKA.

+++ Festnahme nach Einbruch in Künstlerwerkstatt +++

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 haben in der Nacht zum Donnerstag einen mutmaßlichen Einbrecher in Mitte festgenommen. Der 52-jährige Mieter einer Kunstwerkstatt in der Otto-Braun-Straße alarmierte gegen 2.30 Uhr die Polizei, nachdem der Alarm in seinen Räumlichkeiten ausgelöst worden war und er einen Unbekannten sah, der dort einbrach. Vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte verließ der mutmaßliche Einbrecher das Gebäude, wurde jedoch noch vor dem Haus von den Polizistinnen und Polizisten festgenommen.

Bei sich hatte der 56-Jährige einen Rucksack, in dem sich unter anderem ein Hammer und zwei Handys befanden. Kunstgegenstände hatte der offensichtlich überraschte Mann nicht bei sich. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brach der Festgenommene über eine, in einem Hinterhof gelegene, Eingangstür in das Haus ein. Er wurde dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt.

+++ Anonymer Tipp beendet Drogenverkauf +++

Ein anonymer Hinweis führte die Polizei Mittwochnachmittag zu einer Wohnung in Friedrichsfelde, in welcher Drogen verkauft werden sollen. Zivilkräfte fuhren daraufhin gegen 14.30 Uhr in die Löwenberger Straße und konnten an der Wohnungstür deutlich Cannabisgeruch wahrnehmen. Kurz darauf erschienen zwei junge Männer, die nach kurzem Verweilen die Wohnung wieder verließen. Während sich einer von ihnen entfernen konnte, überprüften die Beamten dessen 15-jährigen Begleiter und fanden bei ihm ein Druckverschlusstütchen. Der Jugendliche konnte nach der Feststellung seiner Personalien seinen Weg ohne das Tütchen fortsetzen und muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Während die Polizisten die Wohnung weiter beobachteten, erschien ein anderer Mann, der sich auch nur kurz in der Wohnung aufhielt. Bei dem 41-Jährigen fanden die Beamten ebenfalls Drogen, die sie beschlagnahmten und ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Die Einsatzkräfte erwirkten nun einen richterlichen Beschluss und durchsuchten die Wohnung. Dabei entdeckten sie neben diversem Verpackungsmaterial auch Cannabis, Haschisch, einen Teleskopschlagstock, einen Baseballschläger sowie einen hohen vierstelligen Geldbetrag.

Während des Einsatzes attackierte eine 22-Jährige die Beamten und schlug einem Polizeikommissar ins Gesicht. Sie wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Sie und ihr 31 Jahre alter Komplize, der sich während der Durchsuchung ruhig verhielt, mussten sich im Anschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurden anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 3 überstellt, die die Ermittlungen wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte übernommen hat.