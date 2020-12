Berlin: Razzia im Clan-Milieu: 500 Beamte im Einsatz

Etwa 500 Beamte sind am Donnerstagmorgen bei einer Razzia in Berlin und Hamburg im Einsatz.

500 Beamte im Einsatz Razzia am frühen Morgen beim Abou-Chaker-Clan

Berlin. Etwa 500 Beamte waren am Donnerstagmorgen bei einer Razzia in Berlin und Hamburg im Einsatz. Das meldet die Berliner Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen die organisierte Kriminalität. Es wurden 27 Durchsuchungsbeschlüsse und drei Haftbefehle vollstreckt. Weitere Details zu dem Großeinsatz lagen zunächst nicht vor. Zuerst hatte die BILD-Zeitung berichtet.

Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität: Zur Zeit vollstrecken ca. 500 Beamte der #PolizeiBerlin und der #Bundespolizei im Auftrag der #StABerlin 27 Durchsuchungsbeschlüsse und 3 Haftbefehle in Berlin und Hamburg. Weitere Infos folgen. — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) December 10, 2020

Ermittelt werde wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und weiterer Straftaten, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Es gehe um Tatverdächtige aus arabischstämmigen Großfamilien und zum Beispiel um Querverbindungen zum Rockermilieu. Er machte zunächst keine weiteren Angaben und kündigte eine Mitteilung zu einem späteren Zeitpunkt an.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldet, es könne wegen des Einsatzes im gesamten Stadtgebiet zu Verkehrseinschränkungen kommen. Laut Informationen der Berliner Morgenpost gibt es konkrete Vorwürfe zur Bildung einer kriminellen Vereinigung. Der Verdacht: Über Immobiliengeschäfte soll nach Informationen der Berliner Morgenpost Geld gewaschen worden sein. Im Einsatz sind Kräfte der Berliner Polizei, die Bundespolizei sowie Spezialkräfte. Im Zentrum steht steht offenbar der Familien-Clan Abou-Chaker. Durchsuchungen fanden unter anderem in Spandau bei Yakub S., bei Rabih Abou-Chaker und Mohamad Abou-Chaker in Charlottenburg statt.