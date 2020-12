Taxi von Straßenbahn in Marzahn zerquetscht

Berlin. Schlimmer Unfall in der Wuhletalstraße in Berlin-Marzahn: Gegen 21.30 übersah ein Taxifahrer am Mittwochabend offenbar eine querende Straßenbahn und prallte mit dem Zug zusammen. Die Tram drückte das Taxi gegen einen Oberleitungsmast und zerquetschte den Wagen, riss ihn fast in zwei Teile auseinander.

Der Fahrer konnte von der Feuerwehr befreit werden und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. In dem Taxi befanden sich keine Fahrgäste. Die Tram entgleiste durch den heftigen Aufprall, fuhr jedoch noch einige Meter weiter in Richtung "Neue Wuhle", einem Kanal unweit der Straßenbahnlinie.

Der Verkehrsermittlungsdienst und Gutachter der Dekra ermitteln zur Unfallursache. Genauere Angaben zum Unfallhergang gab es zunächst nicht. Auf Fotos ist zu erkennen, wie das Taxi zwischen der Tram und einem Masten eingeklemmt war. Das Fahrzeug war augenscheinlich auf Höhe der Hintertür gegen den Pfosten gedrückt worden. Im Frühverkehr muss immer noch mit Sperrungen wegen der entgleisten Tram gerechnet werden.

Bei dem Aufprall entgleiste die Tram

Foto: Morris Pudwell