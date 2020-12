Leegebruch (Brandenburg): Feuer in Lagerhalle - meterhohe Flammen

Zu einem Großbrand kam es am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr in einem Lager einer kunststoffverarbeitenden Firma in Leegebruch bei Oranienburg (Landkreis Oberhavel).

+++ Großbrand in Lagerhalle in Leegebruch bei Oranienburg +++

Zu einem Großbrand kam es am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr in einem Lager einer kunststoffverarbeitenden Firma in Leegebruch bei Oranienburg (Landkreis Oberhavel). Die Flammen schossen meterweit in den Himmel. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren am Ort im Einsatz. Ein angrenzender Supermarkt wurde geräumt. Ein Firmenmitarbeiter erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

+++ Mann schubst Kinderwagen mit Baby Richtung Fahrbahn +++

Eine junge Mutter und ihr Säugling sind am Dienstagnachmittag in Mitte von einem 21 Jahre alten Mann attackiert worden. Gegen 13 Uhr fragte dieser auf der Brückenstraße einen Polizisten nach der Uhrzeit. Im Anschluss sprach der Mann noch weitere Passanten an. Dieses Verhalten erschien dem Polizeikommissar ungewöhnlich, sodass er dem Mann noch einen Moment nachschaute. Kurz darauf ging der 21-Jährige auf die 29 Jahre alte Mutter zu, die gerade mit ihrer knapp fünf Monate alten Tochter auf der Brückenstraße unterwegs war. Plötzlich und ohne erkennbaren Auslöser stieß der Mann die 29-Jährige zur Seite und schnappte den Kinderwagen, in dem das kleine Mädchen lag. Er schob ihn auf die Fahrradspur in Richtung Fahrbahn, so dass ein nahendes Auto bremsen und ausweichen musste. Der Polizist überwältigte den 21-Jährigen und wurde dabei von einem 46 Jahre alten Zeugen unterstützt. Dieser beruhigte zudem weitere Umstehende, die über die Festnahme ihren Unmut äußerten. Weitere Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam. Er muss sich wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten. Mutter und Tochter blieben unverletzt.

+++ Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung in Krankenhaus +++

Eine unbekannte Person oder mehrere Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch augenscheinlich, brennbare Flüssigkeit in einem Krankenhaus in Spandau in Brand zu setzen. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte eine Mitarbeiterin des Krankenhauses in der Neuen Bergstraße gegen 22.10 Uhr auf dem Boden vor der Zugangstür einer Station eine brennbare Flüssigkeit sowie mehrere Streichhölzer. Zum Entzünden der Flüssigkeit war es nicht gekommen. Alarmierte Einsatzkräfte banden die Flüssigkeit ab. Verletzt wurde niemand.

+++ Frau greift Mann mit Messer an +++

Am Dienstagnachmittag hat eine Frau in Alt-Hohenschönhausen einen Mann angegriffen und verletzt. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge sollen die Frau und der Mann gegen 16.10 Uhr in der Werneuchener Straße zunächst in Streit geraten sein. Im Zuge einer anschließenden Rangelei soll der 31-Jährige zu Boden gegangen und von der bislang Unbekannten mit einem Messer verletzt worden sein. Ein Passant, der den Vorfall beobachtete, habe die Angreiferin mehrfach von dem jungen Mann weggerissen, während eine Passantin die Polizei rief und von ihr beleidigt und bedroht worden sein soll. Anschließend soll die junge Frau mit einem unbekannten Mann zu Fuß in Richtung Weißenseer Weg geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen mit Stichverletzungen an einem Arm, am Oberschenkel und im Gesäßbereich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Mutmaßlicher Rauschgifthändler geschnappt +++

Bei einem Mann, dem vorgeworfen wird, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, beschlagnahmten Polizisten am Dienstagnachmittag dessen Fahrzeug sowie in dem Auto befindliche Drogen und Geld. Dem 31-Jährigen wurde zudem die Freiheit entzogen und er wurde der Kriminalpolizei überstellt.

Zivilkräften war gegen 15.45 Uhr ein Renault in Friedrichshain aufgefallen, der in der Richard-Sorge-Straße zunächst kurz in zweiter Reihe hielt. Ein Mann stieg ein, das Auto fuhr um die Ecke und stoppte in der Mühsamstraße, wo der eben erst Zugestiegene den Wagen wieder verließ. Während das verdächtige Fahrzeug weiter beobachtet wurde, ergab die Überprüfung des ausgestiegenen 40-Jährigen, dass er soeben Kokain gekauft hatte. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und der Mann, der sich nun wegen Erwerbs von Betäubungsmitteln verantworten muss, konnte seinen Weg nach Aufnahme seiner Personalien fortsetzen. Anschließend stoppten die Einsatzkräfte den Renault am Petersburger Platz. Der Fahrer räumte ein, mit Drogen gehandelt zu haben. Die richterlich angeordnete Durchsuchung des Autos führte zum Fund von rund 40 Verkaufseinheiten verschiedener Drogen, zwei Mobiltelefonen, knapp über 1000 Euro sowie einem gefälschten 100-Euro-Schein. Sämtliche Gegenstände wurden – wie auch das Fahrzeug selbst – beschlagnahmt.

Der 31-Jährige sieht nun Ermittlungsverfahren wegen Rauschgifthandels, Geldfälschung sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln entgegen. Darüber hinaus ergab die Personalienüberprüfung, dass der Mann wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe mit einem Haftbefehl gesucht wird.

+++ Stein auf Stadtautobahn geworfen +++

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag einen Stein von einer Brücke auf die Fahrbahn der Stadtautobahn in Halensee geworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 31 Jahre alter Passant gegen 18 Uhr den Mann dabei gesehen, wie er einen Stein von der Pauslborner Brücke auf die Fahrbahn in Richtung Hohenzollerdamm warf und sich dann entfernte. Autos wurden nicht getroffen, es wurde niemand verletzt. Eine Suche nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Der Stein, der auf dem rechten Fahrbahnrand der Autobahn gefunden wurde, glich einigen gelockerten Steinen auf dem Gehweg in der Nähe der Wurfstelle.

+++ Festnahme nach Diebstahl aus Auto +++

Nur von kurzer Dauer war die Flucht eines Mannes, nachdem er am Dienstagnachmittag in Hansaviertel Gegenstände aus einem Auto entwendet hatte. Eine Passantin beobachtete ihn, wie er gegen 16.30 Uhr die Seitenscheibe eines in der Händelallee geparkten Fiat einschlug, sich in den Wagen beugte und anschließend davonrannte. Die Besatzung einer alarmierten Funkstreife ertappte den Flüchtenden in der Nähe und nahm ihn fest. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte ein Autoradio, zwei Sonnenblenden, Unterlagen zu dem Fahrzeug sowie eine Brechstange, die in einem Regenschirm versteckt war. Der 38-Jährige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde der Kriminalpolizei überstellt.

+++ Fußgängerin bei Unfall verletzt +++

Eine Seniorin erlitt am Dienstagmittag in Wittenau bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeugen befuhr der 33 Jahre alte Fahrer eines Chrysler gegen 12.45 Uhr die Hermsdorfer Straße in Richtung Oranienburger Straße und bog nach links in diese ab. In diesem Moment soll die 80-Jährige die Oranienburger Straße zu Fuß in Richtung Hermsdorfer Straße überquert haben und wurde von dem Chrysler angefahren. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin, die mehrere Frakturen im Gesicht und innere Verletzungen erlitten hatte, zur stationären Behandlung in eine Klinik.

+++ Kind bei Unfall schwer verletzt +++

Bei einem Verkehrsunfall in Blankenfelde wurde am Dienstagnachmittag ein Kind schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen überquerte das sechsjährige Mädchen gegen 17.20 Uhr den Rosenthaler Weg in Höhe des Lorraineweges, um seiner Mutter zu folgen. Dabei wurde das Kind von dem 69 Jahre alten Fahrer eines Opel erfasst, der den Rosenthaler Weg in Richtung Blankenfelder Chaussee befuhr und nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Sechsjährige erlitt Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Lagerhalle für Schwimmbadbedarf brennt +++

Eine Lagerhalle in Bad Freienwalde (Landkreis Märkisch-Oderland) hat am Mittwochmorgen Feuer gefangen. Dies teilte die Regionalleitstelle Oderland mit. Da sich die Halle für Schwimmbadbedarf in einem Gewerbegebiet befindet, bestand zunächst keine Gefahr für Menschen. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten an. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr bat die Anwohner daher, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

+++ Autobrand in Niederschöneweide +++

Einsatzkräfte löschen den Autobrand in Schöneweide.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Mittwoch brannte ein Auto in Niederschöneweide. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte eine 42 Jahre alte Passantin gegen 0.40 Uhr in der Sanddornstraße eine eingeschlagene Seitenscheibe und Flammen im Innenraum eines Audi und alarmierte die Feuerwehr. Nachdem die Flammen durch die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 35 teilgelöscht worden waren, traf die Feuerwehr ein und löschte den Rest. Es entstand großer Sachschaden im Inneren des Fahrzeugs, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

