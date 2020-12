Zahlreiche Autos in mehreren Berliner Bezirken beschädigt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 7. Dezember.

+++ Kind in Friedrichshain bei Unfall mit Tram verletzt +++

Am Montagmorgen ist ein Kind an einer Haltestelle in Friedrichshain von einer einfahrenden Tram überrollt und offenbar nur leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Kind auf die Gleise gestürzt sein. Vermutlich habe es das Gleichgewicht verloren, hieß es von einem Polizeisprecher. Die genaue Unfallursache war am Morgen aber noch unklar. Das Kind werde in einem Krankenhaus untersucht und behandelt. Eine andere Version verbreitete die Feuerwehr. Via Twitter hieß es, das Kind sei zwischen Tram und Bahnsteig eingeklemmt gewesen.

Die Landsberger Allee war auf Grund des Unfalls zwischen Platz der Vereinten Nationen und Petersburger Straße/Danziger Straße in beiden Richtungen zwischenzeitlich gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

+++ SEK nimmt 17-Jährige fest +++

Ein Spezialeinsatzkommando hat am Sonntagabend eine 17-Jährige in der Wohnung ihrer Eltern in Friedrichsfelde festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, steht die Jugendliche im Verdacht, zuvor gegen 15.15 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Heinrich-Dathe-Platz eine Schusswaffe gezeigt zu haben. Anschließend soll sie ohne Beute geflüchtet sein. Die Ermittlungen führten zu der 17-Jährigen die in Tatortnähe in der Ericht-Kurz-Straße wohnt. Die Mutter, die bei der Festnahme anwesend war, habe "unter dem Eindruck des Geschehens" gestanden und habe durch Rettungskräfte der Feuerwehr ambulant behandelt werden müssen. Eine Waffe wurde bei der Durchsuchung nicht gefunden. Die 17-Jährige wurde nach einer Identitätsfeststellung wieder auf freien Fuß gesetzt.

+++ Männer flüchten nach Autorennen und wehren sich gegen Polizisten - Festnahme +++

In der Nacht zum Montag nahmen Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 34 in Lichtenberg zwei Männer nach einem verbotenen Autorennen mit Unfallflucht fest. Gegen 0.10 Uhr bemerkten die Polizisten an der Kreuzung Siegfriedstraße Ecke Herzbergstraße einen Audi, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Wagen kam in der Josef-Orlopp-Straße von der Straße ab, raste über den Gehweg und stieß gegen das Einfahrtstor eines Blumen-Großhandels. Anschließend legte der Autofahrer den Rückwärtsgang ein und missachtete während seiner weiteren Flucht mehrere rote Ampeln. Die Polizei verfolgte den Mann mit Blaulicht und Martinshorn und forderte ihn zum Anhalten auf. Der Autofahrer ignorierte dies und setzte seine Fahrt fort.

In der Josef-Höhn-Straße stoppte das Fahrzeug plötzlich, zwei Männer stiegen aus und flohen zu Fuß weiter. Die Polizei folgte den Männern und konnte beide festnehmen. Dabei leistete der Fahrer, ein 35-Jähriger Mann, erheblichen Widerstand. Er schlug und trat nach den Polizeikräften und beleidigte sie. Auch der Beifahrer leistete Widerstand bei seiner Festnahme, indem er sich gegen das Anlegen der Handfessel wehrte und seine Arme versteifte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von rund 1,5 Promille, sein gleichaltriger Beifahrer pustete einen Wert von rund 2,1 Promille. Das Auto der Männerwurde sichergestellt und beide kamen in Polizeigewahrsam. Insgesamt wurden zwei Beamte leicht am Kopf und an den Knien verletzt, konnten aber den Dienst fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

+++ Mobiler Baukran angezündet - Polizei sucht Zeugen +++

Unbekannte zündeten am 14.10.2020 gegen 22:40 Uhr auf der Baustelle „Quartier Heidestraße“ in Moabit einen Baukran an. Ein Autofahrer bemerkte beim Vorbeifahren den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Durch die Flammen entstand am Kran ein Sachschaden von über einer Millionen Euro. Das LKA fragt nun: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen am Tatort gemacht? Wer kann weitere sachdienlichen Angaben machen? Hinweise nimmt das 1. Brandkommissariat des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912115 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstmeldung Nr. 2395 vom 15.10.2020: Baukran brannte – Staatsschutz ermittelt

In der vergangenen Nacht brannte in Moabit ein mobiler Baukran. Gegen 22.40 Uhr rief ein Unbekannter die Polizei und die Feuerwehr zu einer Baustelle eines Immobilienprojekts in die Heidestraße. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, hat der Polizeiliche Staatschutz übernommen.

+++ Mehrere Autos in Charlottenburg beschädigt +++

Bisher Unbekannte verübten in der vergangenen Nacht mehrere Sachbeschädigungen und Brandstiftungen an Fahrzeugen in Charlottenburg. Zusammenhänge zwischen den Taten werden derzeit geprüft. Gegen 1.15 Uhr alarmierte eine Anwohnerin der Olbersstraße die Rettungskräfte, als sie auf zwei Personen aufmerksam wurde, die insgesamt fünf abgestellte Fahrzeuge beschädigten und in eines der Fahrzeuge, ein Renault Twingo, mehrere brennende Gegenstände warfen. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung S- und U-Bahnhof Jungfernheide. Der Twingo brannte komplett aus. Zwei in der Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Anwohner hörte gegen 2 Uhr im Bereich Alt-Lietzow/ Lüdtgeweg knallende Geräusche, sah daraufhin auf der Straße zwei Personen weglaufen und erkannte an mehreren abgestellten Fahrzeugen eingeschlagene Fensterscheiben. Er alarmierte daraufhin die Polizei. Im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen wurden insgesamt 13 beschädigte Fahrzeuge festgestellt. In einem Auto, ein Opel Astra, befanden sich Feuerwerkskörper, die einen Sitz in Brand setzten. Der Brand erlosch jedoch von selbst, sodass kein größerer Schaden entstand.

+++ Mehrere Autos brannten in Prenzlauer Berg +++

In der vergangenen Nacht brannten in Prenzlauer Berg mehrere Fahrzeuge. Zeugen bemerkten die Flammen an dem Volvo und dem Range Rover, die beide einige Meter getrennt voneinander in der Knaackstraße geparkt waren, gegen 0.30 Uhr und alarmierten daraufhin Feuerwehr und Polizei. Die Flammen griffen insgesamt auf vier weitere Fahrzeuge über. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Die Knaackstraße blieb während des Einsatzes zwischen Danziger Straße und Sredzkistraße bis kurz nach 2 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

+++ Mehrere Autos in Reinickendorf angezündet +++

In Reinickendorf brannten in der vergangenen Nacht mehrere Fahrzeuge. Gegen 23.15 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Humboldtstraße einen brennenden BMW und rief die Feuerwehr und die Polizei. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Das Fahrzeug brannte im Heckbereich vollständig aus. Durch die Flammen und die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein KIA, der hinter dem Fahrzeug abgestellt war, beschädigt.

Gegen 0:05 Uhr rief ein Passant die Polizei in die Zobeltitzstraße, nachdem er an einem VW einer Mietwagenfirma eingeschlagene Scheiben bemerkte. Während der Sachverhaltsaufnahme entdeckten die alarmierten Einsatzkräfte Hinweise, die auf eine versuchte Brandstiftung hindeuten. Das Fahrzeug ist weiterhin fahrfähig.

Im weiteren Verlauf, gegen 0:20 Uhr, stellten die Polizistinnen und Polizisten an der Kreuzung Zobeltitzstraße Ecke Engelmannweg einen qualmenden Ford fest und löschten die Flammen im Innenraum des Fahrzeuges mit eigenen Mitteln durch die eingeschlagene Seitenscheibe des Wagens. Das Fahrzeug wurde vor allem im Innenraum stark beschädigt.

In der Schillingstraße stellten die Polizistinnen und Polizisten gegen 0:30 Uhr einen abgestellten VW fest, bei dem der Beifahrersitz in Flammen stand. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.

In allen Fällen übernahm ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.

+++ Auto brannte in Mariendorf +++

In der der vergangenen Nacht brannte in Mariendorf ein Auto. Ein Passant rief gegen 2.35 Uhr die Feuerwehr und die Polizei in die Lankwitzer Straße, nachdem er an einem Mercedes Flammen bemerkte. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Polizeieinsatzkräfte stellten das stark beschädigte Fahrzeug sicher.

+++ Einbruch in VW-Bus - Tatverdächtiger festgenommen +++

Polizisten ging in der vergangenen Nacht ein mutmaßlicher Autoeinbrecher ins Netz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sah ein 35-Jähriger gegen 0.30 Uhr einen Unbekannten in seinem VW-Bus sitzen, den er in der Grunewaldstraße geparkt hatte. Als der ungebetene Gast ihn bemerkte, flüchtete er sofort mit Beute, ein ausgebautes Kombiinstrument, über die Beifahrerseite aus dem Wagen. Der 35-Jährige alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen daraufhin einen 25-jährigen Tatverdächtigen in der Schildhornstraße Ecke Lepsiusstraße fest. In der näheren Umgebung fanden sie zudem mutmaßliches Einbruchwerkzeug und das Diebesgut.

+++ Geldautomatenknacker scheitern ++++

Unbekannte Täter versuchten vergangene Nacht in Neu-Hohenschönhausen einen Geldautomaten zu öffnen und beschädigten ihn dabei. Nach bisherigen Erkenntnissen hörten Anwohner der Rostocker Straße gegen 2.50 Uhr einen lauten Knall, sahen anschließend von einem Geschäft Rauch aufsteigen und alarmierten die Polizei. Die Zeugen bemerkten zudem, dass nach dem Knall Personen vom Ort wegrannten. Nach ersten Ermittlungen haben Unbekannte versucht, den Geldautomaten im frei zugänglichen Vorraum des Geschäftes unter Verwendung eines Gases aufzusprengen. Ein Zugriff auf die Geldbehälter gelang jedoch nicht. Der Automat wurde dadurch beschädigt.

+++ Mann schlägt mit Verkehrszeichen auf Passanten ein +++

Am Sonntagnachmittag wurden in Hellersdorf zwei Männer angegriffen und leicht verletzt. Der später Festgenommene soll gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Tollensestraße Ecke Cecilienstraße zunächst mit einem mobilen Verkehrszeichen mehrfach auf den 32-Jährigen und seinen 33 Jahre alten Begleiter eingeschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll der junge Mann die Beiden bedroht und beleidigt haben. Mit der Hilfe mehrerer Passanten sollen sie den Angreifer zu Boden gebracht haben, wo alarmierte Polizeieinsatzkräfte ihn schließlich festnahmen. Anschließend brachten sie ihn für eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam, von wo aus der 32-jährige Tatverdächtige heute Morgen gegen 8 Uhr seinen Weg fortsetzen konnte. Der 32-Jährige wurde bei dem Angriff leicht an den Armen, den Beinen und am Oberkörper verletzt. Sein Begleiter erlitt leichte Verletzungen an den Armen. Beide begeben sich gegebenenfalls selbstständig in ärztliche Behandlung.

+++ Stein von Brücke auf Auto geworfen +++

Verkehrsermittler haben am Sonntagnachmittag in Wartenberg die Ermittlungen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr übernommen. Nach Angaben eines 35-jährigen Autofahrers befuhr er mit seinem Skoda gegen 16.40 Uhr den Wartenberger Weg in Richtung Malchow. Kurz vor der Fernbahnbrücke in Höhe An der Margaretenhöhe bemerkte der Fahrer mehrere Personen auf der Brücke. Wenig später soll von oben ein Schotterstein seinen Wagen am oberen Bereich der Windschutzscheibe getroffen haben. Die Scheibe wurde beschädigt, aber nicht durchschlagen. Der 35-Jährige, seine 36-jährige Frau und die beiden vier und acht Jahre alten Kinder, die ebenfalls im Auto saßen, wurden nicht verletzt. Eine Absuche durch Einsatzkräfte nach der tatverdächtigen Gruppe verlief erfolglos.