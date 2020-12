Charlottenburg: Video zeigt Schüsse - Verdächtiger stellt sich

In Berlin-Charlottenburg hat es am Wochenende auf offener Straße eine eine Schießerei gegeben. Die Polizei ermittelt.

Berlin: Schießerei am KaDeWe

Sonntagnacht fielen an der Nürnberger Straße Schüsse. Die Morgenpost hat ein Video der Tat gesehen. Ein Verdächtiger hat sich nun gestellt.

Nürnberger Straße Schüsse in Charlottenburg - Verdächtiger stellt sich

Berlin. Nach Schüssen in Charlottenburg am Sonntagmorgen hat sich ein 26-Jähriger in Hamburg gestellt. Der Mann sei festgenommen worden, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Es werde bislang nicht von Streitigkeiten im Clan-Milieu ausgegangen. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass sich der Verdächtige in der Nacht zum Montag auf einer Hamburger Polizeiwache gemeldet haben soll.

Nach Informationen der Morgenpost ist jedoch unklar, ob es sich bei Chris W., der sich 0.30 auf der Hamburger Davidwache gestellt hat, auch tatsächlich um den Schützen handelt. Der Mann war alkoholisiert und sichtlich verwirrt. Eine Waffe wurde bei ihm bislang nicht gefunden. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben ein fremdenfeindliches Motiv.

Gestern Abend erschien auf der #Davidwache in #Hamburg ein Mann und gab an, Samstagnacht in #Berlin #Charlottenburg Schüsse abgegeben zu haben. Er wurde festgenommen.

Hinweisen auf eine fremdenfeindliche Motivation geht der #Staatsschutz des #LKA i.A. der @GStABerlin nach.

^tsm https://t.co/wTemcJx4tU — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 7, 2020

Bilder aus einer Überwachungskamera, die die Berliner Morgenpost gesehen hat, zeigen, wie ein Mann am Sonntag in der Nürnberger Straße mehrere Schüsse abgibt. Ein Mann steigt aus einem weißen Smart, ein anderer aus einem dunklen BMW. Im Hintergrund rollt ein Taxi vorbei. Passanten schlendern auf dem Fußweg entlang. Plötzlich taucht ein Mann auf und feuert mehrfach. Worauf, ist auf dem Video nicht zu sehen. Auf den Bildern der Überwachungskamera ist das Mündungsfeuer zu erkennen. Menschen rennen panisch weg. Am Ende des 50 Sekunden langen Filmes läuft der Angreifer seelenruhig auf der Straße weg.

Nach bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeugen sollen gegen 0.45 Uhr drei Fahrzeuge, ein BMW, ein Mercedes und ein Smart, in der Nürnberger Straße am Fahrbahnrand gehalten haben. Die Insassen der Autos, mehrere Männer, sollen ausgestiegen sein und sich begrüßt haben, als ein Fußgänger sich näherte und von der Fahrbahn und vom Gehweg aus mehrere Schüsse aus einer scharfen Waffe in Richtung einiger der Ankommenden abfeuerte.

Die Polizei sperrte die Nürnberger Straße nach dem Vorfall ab.

Foto: Thomas Peise

Schüsse in Charlottenburg: Schütze soll Richtung Tauentzienstraße geflüchtet sein

Die Mitfahrenden aus den Fahrzeugen blieben bislang unbekannt und sollen in Richtung Augsburger Straße zu Fuß geflüchtet sein. Der mutmaßliche Schütze ist ebenso unbekannt und soll in Richtung Tauentzienstraße geflüchtet sein.

Der Schütze schließlich soll in ein Auto gestiegen und hinterhergefahren sein. Dabei soll er auch rote Ampeln überfahren und fast einen Unfall gebaut haben. Wer in dem AMG saß, ist weiter unklar. Der Wagen ist zugelassen auf eine Firma.

Die Fahrer des BMW und des Smart, beide 28 Jahre alt, wurden wenig später in der Nähe durch alarmierte Einsatzkräfte angetroffen. Beide gaben an, keine Angaben zu dem Vorfall und den Beteiligten machen zu können. Ob jemand verletzt wurde, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht bekannt.

Aktuelle Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg lesen Sie hier.