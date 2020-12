Berlin-Hellersdorf: Verwirrter Mann soll Nachbarn mit Messer verletzt haben

In Neukölln brannten in der Nacht mehrere Autos.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 5. Dezember.

+++ Brennende Autos in Neukölln +++

In Neukölln sind in der Nacht auf Sonnabend mehrere Autos in Brand geraten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fingen die Autos in der Kleinen Innstraße nach Mitternacht Feuer. Die genaue Brandursache war zunächst unbekannt. Die Polizei geht allerdings von Brandstiftung aus. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Auch an der Böhmischen Straße brannten Autos.

Gegen 1.40 Uhr bemerkten Anwohner auch der Böhmischen Straße einen brennenden BMW sowie einen ebenfalls in Flammen stehenden Toyota und alarmierten die Feuerwehr, die beide Fahrzeuge ablöschte. Durch die Hitzewirkung der Brände wurde ein weiteres Auto, ein Suzuki, beschädigt.

Der Mercedes krachte gegen eine Betonabsperrung.

+++ Mercedes-Fahrer rammt auf Mühlendammbrücke Absperrung +++

Der Fahrer eines Mercedes verlor am Freitagabend gegen 22.20 Uhr auf der Mühlendammbrücke in Mitte die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in die Betonabsperrung, die dort aufgebaut war. Dabei erlitten er und sein Beifahrer leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Aufprall war so stark, dass die vordere Felge brach.

+++ Mann greift Polizisten an +++

Ein 34-Jähriger hat am Freitagabend in Grünau Polizisten angegriffen. Der Polizei zufolge waren die Beamten wegen eines Streits gegen 21.15 Uhr in die Wassersportallee gerufen worden. Dort habe der 34-Jährige laut herumgeschrien und schließlich mit den Fäusten gegen die Brust eines Polizisten gestoßen. Der brachte den Mann zusammen mit seinem Kollegen zu Boden, wo sie ihn fesselten. Der 34-Jährige beleidigte die Beamten allerdsings weiter und trat den zuvor gestoßenen Beamten gezielt gegen den Kopf. Dabei habe eine frische Operationswunde am Bein des Angreifers zu bluten begonnen, weshalb der Rettungsdienst hinzugerufen wurde. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt, wo ihm auch Blut abgenommen wurde. Anschließend wurde er freigelassen. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen an Kopf und Rumpf und musste seinen Dienst beenden.

+++ Mann liegt mit Stichverletzungen in Hausflur +++

Am Freitagnachmittag wurde ein Mann mit Stichverletzungen im Flur eines Mehrfamilienhauses in Neu-Hohenschönhausen vorgefunden. Gegen 15.15 Uhr hatte ein unbekannt gebliebener Anrufer zuvor die Feuerwehr und die Polizei in die Ahrenshooper Straße alarmiert. Noch während der Versorgung seiner Verletzungen durch die Rettungskräfte der Feuerwehr im Hausflur, gab der Verletzte einen Hinweis auf den 45-jährigen mutmaßlichen Täter.

Der im Nachbarhaus wohnende und der Tat Verdächtigte, konnte kurz darauf in seiner Wohnung festgenommen und der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 überstellt werden. Ein möglicherweise zur Tat benutztes Messer wurde beschlagnahmt. Die nicht lebensbedrohlichen Stichverletzungen im Rumpf und einem Bein des Opfers zogen eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus nach sich. Die Ermittlungen dauern an.

+++ 16-Jähriger sticht Mann bei Streit nieder +++

Bei einem Streit wurde am Freitagabend ein Mann in Friedrichshain mit einem Messer schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten der 21-Jährige und ein 16-Jähriger gegen 20.40 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rigaer Straße in Streit. Im Verlauf dieses Streites soll der 16-Jährige den Älteren mit einem Messer in den Oberkörper gestochen und diesen dabei schwer verletzt haben. Der 16-Jährige floh anschließend vom Tatort.

Polizisten übernahmen die Erstversorgung des Verletzten bis nachalarmierte Rettungskräfte eintrafen und sie weiterführten. Diese brachten den 21-Jährigen schließlich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen später in seiner Wohnanschrift fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde er später nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

+++ Motorroller angezündet +++

Mehrere Unbekannte zündeten vergangene Nacht einen Motorroller in Schöneberg an. Gegen 1.15 Uhr bemerkte ein Passant auf einem Spielplatz an der Leberstraße vier Unbekannte, die an einen brennenden Motorroller hantierten und noch eine Matratze auf das Feuer warfen. Der Passant machte auf sich aufmerksam, worauf die Unbekannten flüchteten. Anschließend alarmierte er die Feuerwehr, die den Brand löschte. Der Roller wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.

+++ Frau in Laube und Ehemann in Wohnung überfallen +++

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag in Wedding erst eine 89-Jährige und anschließend ihren 82-jährigen Ehemann ausgeraubt. Die Ausgeraubte befand sich gegen 13 Uhr in ihrer Laube in einer Kleingartenanlage am Charles-Corcelle-Ring. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde sie dort von einer unbekannten Person hinterrücks niedergeschlagen und ihrer Handtasche beraubt. Mutmaßlich mit dem erbeuteten Schlüssel zur Wohnung und mit Hinweisen auf die Wohnungsadresse in der Handtasche, muss die unbekannte Person dann im Anschluss die Wohnung der 89-Jährigen in der Barfusstraße aufgesucht und dort den 82-jährigen Ehemann überrascht haben. Diesen soll die Person zu Boden geschubst haben und mit erbeuteten Geld aus der Wohnung anschließend geflohen sein. Die beiden Senioren blieben unverletzt.