Berlin: Einbruch in Sparkasse in Frohnau - Wer kann Hinweise geben?

Zum Einbruch in eine Sparkasse in Frohnau hat die Polizei Fotos der Tatverdächtigen und der gestohlenen Schmuckstücke veröffentlicht.

Kriminalität Einbruch in Sparkasse in Frohnau - Wer kann Hinweise geben?

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Fotos der Tatverdächtigen und des entwendeten Schmucks erhofft sich die Berliner Polizei Hinweise zu einem Sparkasseneinbruch in Frohnau (Reinickendorf). Fünf Unbekannte verschafften sich am Mittwoch, den 21. Oktober 2020, um 11.05 Uhr Zutritt zum Schließfachraum der Berliner Sparkasse am Ludolfingerplatz. Sie hebelten Schließfächer auf und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Danach flüchteten sie in einem grauen BMW zunächst stadtauswärts in Richtung Stolpe.

Bankeinbruch in Frohnau: Neun Verdächtige festgenommen

Die Ermittlungen führten Beamte noch am selben Abend zu einem Gewerbehof in der Ollenhauerstraße. Dort wurden neun Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass der Gewerbehof vor und nach der Tat eine bedeutende Rolle gespielt hat.

In die Sparkasse in Frohnau wurde eingebrochen. Fotos zeigen die Täter. Foto: Polizei Berlin

Bankeinbruch in Frohnau: Passanten finden Schlüssel des Fluchtwagens

Ermittlungen ergaben außerdem, dass Passanten wenige Tage nach dem Bank-Einbruch auf dem Gehweg der Ollenhauerstraße einen Autoschlüssel fanden, welcher zum Tatfahrzeug gehörte. Die Polizei bittet, dass sich diese Passanten melden, da ihre Wahrnehmungen für die weiteren Ermittlungen wichtig sein könnten.

Darüber hinaus bitten die Ermittler um Hinweise zu den abgebildeten Personen sowie Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Tatort in Frohnau oder dem Festnahmeort in der Ollenhauerstraße in Reinickendorf stehen könnten.

Die Polizei vermutet, dass Teile des entwendeten, überwiegend antiken und hochwertigen Schmucks zwischenzeitlich zum Kauf angeboten wurden.

Diese Schmuckstücke wurden entwendet. Foto: Polizei Berlin

Das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Identität und/oder ihren Aufenthaltsorten geben?

Wem wurde der abgebildete oder anderer hochwertiger und antiker Schmuck zum Kauf angeboten?

Wer hat zur Tatzeit oder in der Woche vor der Tat im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann die Verdächtigen beschreiben und ggf. wiedererkennen?

Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug oder anderen in dem Zusammenhang auffälligen Fahrzeugen und Kennzeichen machen?

Wer hat am 21. Oktober 2020, einem Mittwoch, in der Ollenhauerstraße auffällige Wahrnehmungen, insbesondere im Zusammenhang mit einem BMW oder anderen Fahrzeugen, gemacht?

Wer hat Tage vor oder nach der Tat Beobachtungen in der Ollenhauerstraße gemacht, die für die Aufklärung der Tat von Bedeutung sein könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat für besondere Einbruchsdelikte beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer (030) 4664 – 944300, per E-Mail an lka443@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.