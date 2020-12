Berlin-Hellersdorf: Verwirrter Mann soll Nachbarn mit Messer verletzt haben

In Neukölln kommt es am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 4. Dezember.

+++ Verwirrter Mann soll Nachbarn mit Messer verletzt haben +++

Ein Mann soll in Hellersdorf seinen Nachbarn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Nach Angaben des 33-jährigen Verletzten hatte dieser am frühen Donnerstagmorgen seine Wohnungstür in der Kastanienallee geöffnet, um etwas vor die Tür zu stellen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Plötzlich habe ihn sein 28 Jahre alter Nachbar attackiert, mit dem Messer verletzt und sich dann in seine Wohnung zurückgezogen. Die beiden sollen sich nur vom Sehen gekannt haben. Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest, den Angaben zufolge machte er einen verwirrten Eindruck. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ 29-Jähriger schlägt um sich und verletzt Polizeibeamte +++

Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr wurde die Polizei nach Gesundbrunnen gerufen. Ein 29-Jähriger hielt sich in einem interkulturellen Zentrum in der Drontheimer Straße auf. Er wurde, laut Polizeibericht, von den dort Verantwortlichen mehrfach aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Das tat er jedoch nicht, sondern wurde beleidigend. Der Aufforderung zu Gehen kam er erst nach, als die Polizei verständigt wurde. Die alarmierten Beamten trafen vor dem Zentrum auf den 29-Jährigen, machten ihm den Tatvorwurf und verlangten, dass dieser sich ausweisen solle. Der Mann weigerte sich und gab an, keinerlei Papiere bei sich zu haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung reagierte er laut Polizei aggressiv und schlug um sich. Hierbei traf er einen der beiden Beamten im Gesicht und verletzte ihn an der Nase, die zu bluten begann.

Auch das veranlasste den 29-Jährigen nicht, weniger aggressiv zu agieren. Er soll nach Aussage der Einsatzkräfte und eines Zeugen weiterhin um sich geschlagen und getreten haben. Die Polizisten versuchten ihn festzuhalten und stürzten gemeinsam mit dem um sich schlagenden Mann. Hierbei brach der Unterschenkel eines Polizeiobermeisters. Seinem Kollegen gelang es schließlich, den 29-Jährigen bis zum Eintreffen alarmierter Unterstützungskräfte zu fixieren. Diese brachten den Festgenommenen zunächst in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde. Anschließend wurde er für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert.

Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die beiden verletzten Polizisten ebenfalls in ein Krankenhaus. Während einer der beiden nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden konnte, seinen Dienst jedoch beendete, verblieb der zweite Beamte stationär. Gegen den festgenommenen 29-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Widerstand gegen und tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte ermittelt.

+++ Mutmaßlicher Täter nach Geldautomatensprengung in Haft +++

Nach der Sprengung eines Geldautomaten im Februar in Erfurt-Mittelhausen ist jetzt ein mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft genommen worden. Der 45-jährige soll gemeinsam mit anderen Tätern aus Potsdam bei dem Angriff auf den Geldautomaten mehr als 125 000 Euro in bar erbeutet haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 70 000 Euro an dem Gebäude, in dem der Automat stand. Im Zuge der Ermittlungen wurde in Potsdam und Umgebung bei Durchsuchungen neben Beweismaterial auch ein Sportboot sichergestellt.

Wie es weiter hieß, kommt die Tätergruppe auch für weitere Taten im gesamten Bundesgebiet in Frage. So werde auch geprüft, ob es einen Zusammenhang zu anderen Automatensprengungen in Thüringen gebe.

+++ Einbrecher in Wedding festgenommen +++

Polizisten haben in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Wedding (Mitte) festgenommen. Zuvor hörte eine Anwohnerin in der Schulstraße gegen 0.30 Uhr das Geräusch vom Hochschieben eines Rollladens und vermutete, dass jemand in das Geschäft im Erdgeschoss eindringen will. Sie alarmierte daraufhin die Polizei. Am Tatort nahmen die Beamten einen 41-Jährigen fest. Ein weiterer Mann konnte entkommen. Die Beamten brachten den alkoholisierten Tatverdächtigen in ein Polizeigewahrsam. Eine Atemalkoholmessung bei dem 41-Jährigen ergab einen Wert von ungefähr 2,3 Promille. Er muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Geschäftseinbruches verantworten.

+++ Körperverletzung und versuchter Fahrraddiebstahl +++

Zwei 28 und 37 Jahre alte Männer wurden in der vergangenen Nacht in Kreuzberg Opfer eines versuchten Raubes und hierbei leicht verletzt. Nach Angaben der beiden Freunde, waren sie gegen 2.15 Uhr in der Reichenberger Straße unterwegs, der 28-Jährige schob hierbei sein Rad. Plötzlich sei eine Gruppe von mindestens drei Männern auf sie zugekommen, einer aus der Gruppe soll seine Hand an den Lenker des Rades gelegt und versucht haben, es wegzunehmen. Zudem soll der Mann die Herausgabe des Rades verbal gefordert haben. Der 28-Jährige hatte sich daraufhin nach eigenen Angaben geweigert und die Gruppe soll dann auf ihn und seinen Begleiter eingeschlagen und eingetreten haben.

Dem 28-Jährigen sei es schließlich durch Gegenwehr gelungen, mit seinem Rad zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Diese nahm zwei 20 und 22 Jahre alte Männer ganz in der Nähe fest, die von den Attackierten identifiziert werden konnten. Bei dem 20-Jährigen fanden die Polizeikräfte zudem noch Betäubungsmittel. Der 22-Jährige war durch einen Faustschlag seines Opfers im Gesicht verletzt worden. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den Mann vor Ort, anschließend wurden beide Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam gebracht, ihnen wurde Blut abgenommen und sie wurden eingeliefert. Die Überfallenen verzichteten auf ärztliche Behandlungen.

+++ Starke Rauchentwicklung wegen eines Lagerhallenbrandes in Zehdenick +++

In Zehdenick (Landkreis Oberhavel) kam es am Freitagmorgen wegen eines Lagerhallen-Brandes zu einer starken Rauchentwicklung. Laut Feuerwehr griffen die Flammen im Wesendorfer Weg auf einen Dachstuhl über. Das Feuer sei noch in der Nacht vollständig gelöscht worden. Verletzt wurde niemand.