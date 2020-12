Berlin: Brand in Hotel in Neukölln - Bewohner springen aus Fenster

Feuerwehrleute an der Einsatzstelle in Neukölln.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 2. Dezember.

Blaulicht-Blog Brand in Hotel in Neukölln - Bewohner springen aus Fenster

+++ Brand in Hotel in Neukölln +++

In der Nacht zu Mittwoch haben sich zwei Menschen aus einem brennenden Hotelzimmer in Neukölln gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, sprangen sie noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus einem Fenster im ersten Obergeschoss in der Mainzer Straße. Sie seien mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Bewohner des Hauses seien vor Ort behandelt worden. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zur Brandursache oder dem entstandenen Sachschaden machen. Der Brand war gegen 3.10 Uhr im ersten Obergeschoss des Hotels ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit knapp 30 Kräften im Einsatz.

+++ Gartenlaube in Westend brennt +++

Feuerwehrleute löschen die brennende Gartenlaube in Westend.

Foto: Thomas Peise

Gegen 1 Uhr wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch in den Spandauer Damm nach Westend alarmiert. In einer dortigen Kleingartenkolonie brannte eine Gartenlaube. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

+++ Wohnungsbrand in Wilmersdorf - eine Person verletzt +++

Rauchspuren des Wohnungsbrands in der Eisenzahnstraße in Wilmersdorf.

Foto: Thomas Peise

Gegen 21.40 Uhr kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brand in einer Wohnung in der Eisenzahnstraße in Wilmersdorf. Einrichtungsgegenstände waren in Brand geraten. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung. Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund 45 Minuten unter Kontrolle.

+++ Auto prallt auf geparkten Anhänger +++

Der Pkw prallte in Mariendorf auf einen geparkten Anhänger (im Hintergrund).

Foto: Thomas Peise

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr kam es auf der Rixdorfer Straße in Mariendorf zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Pkw kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, prallte auf einen geparkten Anhänger, hob ab und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr stellte den Pkw wieder auf alle vier Reifen. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.