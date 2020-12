Berlin-Treptow: "Miles"-Mietwagen prallt gegen Baum

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 3. Dezember.

+++ Mietwagen prallt gegen Baum +++

Der Fahrer eines Mietwagens hat am späten Mittwochabend in Treptow die Kontrolle über das Auto verloren und ist mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr an der Straße Alt-Treptow. Vor Ort hieß es, der Fahrer sei zunächst von der Fahrbahn abgekommen, habe dann mehrere Poller überfahren und sei dann gegen den Baum geprallt. Zeugen des Unfalls sahen, wie der Fahrer zu Fuß flüchtete. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Das Auto wurde sichergestellt.

+++ Flüchtlingsunterkunft bei Brand evakuiert +++

Einsatzkräfte am Mittwochabend vor der Flüchtlingsunterkunft an der Lietzenburger Straße in Charlottenburg.

Foto: Thomas Peise

Wegen eines Feuers ist am Mittwochabend eine Flüchtlingsunterkunft in Charlottenburg evakuiert worden. Vor Ort hieß es, die Feuerwehr sei gegen 22.20 Uhr alarmiert worden. In der Unterkunft an der Lietzenburger Straße brannte demnach in einem Zimmer eine Matratze. Den Brand hatten die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle. Der Rettungsdienst sichtete einige Personen. Ob jemand ins Krankenhaus gekommen ist, war zunächst unklar.