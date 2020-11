Rigaer Straße: Barrikaden angezündet, Einsatzkräfte angegriffen

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain Barrikaden in Brand gesetzt.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 29. November.

+++ Rigaer Straße: Barrikaden in Brand gesetzt +++

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain Barrikaden in Brand gesetzt. Auf Bildern ist zu sehen, dass es sich dabei um Baustellen-Absperrungen handelte. Sie brannten auf der Fahrbahn der Zellestraße, eine Querstraße zur Rigaer Straße. Vor Ort hieß es, dass ein Fahrzeug der Polizei mit Pflastersteinen beworfen wurde, als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach erst löschen, als sich die Lage beruhigt hatte. Im Umfeld der Rigaer Straße kommt es immer wieder zu Angriffen auf Polizisten durch linksextremistische Straftäter.

+++ Autos standen in Neukölln in Flammen +++

Feuerwehrleute konnten die brennenden Autos an der Schillerpromenade rasch löschen.

Foto: Thomas Peise

An der Schillerpromenade in Neukölln hat am Sonnabendabend ein Auto gebrannt. Das Feuer griff auf zwei daneben stehende Autos über. Die Feuerwehr wurde gegen 21 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.