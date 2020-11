Gesundbrunnen: 87-Jähriger bei brutalem Überfall schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 29. November.

+++ 87-Jähriger bei brutalem Überfall schwer verletzt +++

Ein 87-Jähriger ist am Sonnabendnachmittag in Gesundbrunnen von einem Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Unbekannte den 87-Jährigen gegen 17.50 Uhr in einer Tordurchfahrt an der Wollankstraße zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Als der Senior dies verneinte, soll der Unbekannte ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer. Rettungskräfte brachten den 87-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er sofort notoperiert werden musste. Er erlitt bei dem Angriff schwerste Augenverletzungen, die zum Verlust seiner Sehkraft auf beiden Augen führen können, und einen Nasenbeinbruch. Zudem verlor er mehrere Zähne. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Rigaer Straße: Polizisten mit Steinen beworfen +++

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain Barrikaden in Brand gesetzt. Foto: Thomas Peise

Auf Bildern ist zu sehen, dass es sich dabei um Baustellen-Absperrungen handelte. Foto: Thomas Peise

Die Barrikaden brannten auf der Fahrbahn der Zellestraße, eine Querstraße zur Rigaer Straße. Foto: Thomas Peise

Vor Ort hieß es, dass ein Fahrzeug der Polizei mit Pflastersteinen beworfen wurde, als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen. Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr konnte den Brand demnach erst löschen, als sich die Lage beruhigt hatte. Foto: Thomas Peise



Im Umfeld der Rigaer Straße kommt es immer wieder zu Angriffen ... Foto: Thomas Peise

... auf Polizisten durch linksextremistische Straftäter. Foto: Thomas Peise



Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain Gegenstände in Brand gesetzt und Einsatzkräfte mit Pflastersteinen beworfen. Wie die Polizei mitteilte, rief ein Zeuge gegen 2.45 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem er auf der Kreuzung Rigaer Ecke Zellestraße ein brennendes Toilettenhäuschen sowie Flammen an zwei abgestellten Autos bemerkt hatte. Bilder vom Tatort zeigen außerdem brennende Baustellen-Absperrungen. Als Polizeikräfte aus ihrem Fahrzeug stiegen, wurden sie vom Dach eines Wohnhauses mit Kleinpflastersteinen beworfen. Mehrere Steine schlugen auf dem Dach des Autos ein. Verletzt wurde niemand. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Das Toilettenhäuschen und die beiden abgestellten Fahrzeuge, zwei VW, wurden bei dem Brand beschädigt. Der Staatsschutz ermittelt. Im Umfeld der Rigaer Straße kommt es immer wieder zu Angriffen auf Polizisten durch linksextremistische Straftäter.

+++ Pyrotechnik gezündet – drei Autos ausgebrannt +++

Feuerwehrleute konnten die brennenden Autos an der Schillerpromenade rasch löschen.

Foto: Thomas Peise

An der Schillerpromenade in Neukölln haben am Sonnabendabend drei Autos gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, sollen Jugendliche für das Feuer verantwortlich sein. Demnach sollen die vier Jugendlichen an der Kienitzer Straße Ecke Schillerpromenade eine Feuerwerksbatterie gezündet und umgestoßen haben. Durch die Funken soll sich ein Laubhaufen entzündet haben, woraufhin ein in der Nähe abgestellter Audi Feuer fing. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf zwei weitere Fahrzeuge, einen VW und einen Skoda, über. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Alle Fahrzeuge brannten vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in Richtung Herrmannstraße. Ein Brandkommissariat ermittelt.

+++ Mutmaßliche Taschendiebin festgenommen +++

Zivilfahnder haben am Sonnabendmittag in Charlottenburg eine mutmaßliche Taschendiebin festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten die Polizisten gegen 12.35 Uhr die Frau, wie sie am U-Bahnhof Bismarckstraße den Nothalt einer Rolltreppe betätigte und beim Hochlaufen einem 40-Jährigen die Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendete. Da der Mann das Fehlen bemerkte, warf die mutmaßliche Diebin das Portemonnaie auf die Rolltreppe, flüchtete zu einem Bahnsteig und sprang beim Ertönen des Türschließsignals in einen Zug der U-Bahnlinie 2. Ein Zivilfahnder folgte der jungen Frau und nahm sie noch im Zug fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte loses Geld in ihrer Hosentasche, welches sie als mutmaßliches Diebesgut beschlagnahmten. Die 29-Jährige soll noch heute einem Richter zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.