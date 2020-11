Berlin Mitte BVG-Mitarbeiter in Gesundbrunnen mit Messer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 28. November.

+++ BVG-Mitarbeiter in Gesundbrunnen mit Messer verletzt +++

Gegen 20 Uhr ist ein Mitarbeiter der BVG an der Badstraße Ecke Bastianstraße in Gesundbrunnen von einem Unbekannten attackiert und mit einem Messer verletzt worden. Ein Polizist außer Dienst kam dem Mann zur Hilfe und wurde dabei ebenfalls verletzt. Die Hintergründe für die Tat sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei sicherte am Abend Spuren am Tatort.

+++ Korso in Neukölln: Fahrradfahrer demonstrieren in Berlin +++

Radfahrer demonstrieren am Samstag in Berlin mit einem Korso. Die Fahrt soll um 13 Uhr am Hermannplatz in Neukölln starten und führt dann durch den Bezirk über Tempelhof nach Mitte. Die Stadtautobahn wird zweitweide zwischen Buschkrugalle und Tempelhofer Damm gesperrt. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

+++ Mann in Kreuzberg aus Auto heraus angeschossen +++

An der Mittenwalder Straße Ecke Fürbringer Straße sind am Freitagabend Schüsse gefallen.

Foto: Thomas Peise

In Kreuzberg sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Eine Mann wurde dabei verletzt. Es soll sich um drei Angreifer handeln. Den ganzen Artikel lesen Sie HIER!

+++ Zwei Autos stoßen auf Mehringbrücke in Kreuzberg zusammen +++

In Kreuzberg sind zwei Autos zusammengestoßen.

Foto: Thomas Peise

Gegen 21.50 Uhr hat sich am Freitagabend auf der Mehringbrücke in Kreuzberg ein Unfall ereignet. Zwei Auitos stießen zusammen, dabei wurden zwei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ursache dürfte ein Vorfahrtfehler einer der beiden Fahrer gewesen sein.

+++ Verfolgungsfahrt durch Berlin - Fahrer festgenommen +++

Das Auto des Unfallfahrers wird sichergestellt.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Samstag wollten Brandenburger Polizisten gegen 0.30 Uhr einen Autofahrer kontrollieren. Der Mann ignorierte allerdings die Anhaltezeichen und raste davon. Es ging dann über Neukölln bis nach Adlershof. Am Glienicker Weg stieß der Mann dann mit dem Pkw eines Unbeteiligten zusammen. Der Unfallfahrer konnte festgenommen werden. An dem Auto waren gestohlene Kennzeichen angebracht und der Fahrer hatte keinen Führerschein. Beide Autos wurden sichergestellt. Es wurde niemand verletzt.

+++ Einbrecher lösen Vernebelungsanlage an Tankstelle aus +++

Sieht aus wie ein Brand, ist aber eine Vernebelungsanlage, die ausgelöst wurde.

Foto: Thomas Peise

An einer Tankstelle am Adlergestell in Treptow ist am Samstagmorgen eine Vernebelungsanlage ausgelöst worden. Zuvor war die Eingangstür aufgehebelt worden. Ob die Täter etwas entwendet haben ist derzeit noch nicht bekannt.

+++ Ein Schwerverletzter bei Unfall auf A2 +++

Bei einem Unfall auf der Autobahn A2 bei Wollin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist ein Mann schwer verletzt worden. Er sei am späten Freitagabend von der Autobahn abgekommen und am Fahrbahnrand eingeklemmt in seinem Wagen liegengeblieben, wie die Polizei mitteilte. Die Bergungsarbeiten dauerten den Angaben zufolge bis nach Mitternacht an. Weitere Details zu Unfallhergang und -ursache waren der Polizei zunächst nicht bekannt.