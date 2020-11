Nachdem Schüsse in Kreuzberg gefallen sind, sind die Polizei und Feuerwehr vor Ort.

Kriminalität Verletzte Person nach Schüssen in Berlin-Kreuzberg

Berlin. An der Mittenwalder Straße Ecke Fürbringer Straße in Berlin-Kreuzberg sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde dabei eine Person verletzt. Bei den Angreifern soll es sich um drei vermummte Personen gehandelt haben.

Schwerbewaffnete Beamte sind vor Ort.

In der Nähe des Tatortes wurde offenbar ein Fluchtfahrzeug gefunden. Der Hintergrund der Tat ist zur Stunde noch unklar. Die Polizei ist vor Ort.