Berlin Kreuzberg: Mann aus Auto heraus angeschossen

Berlin. An der Mittenwalder Straße Ecke Fürbringer Straße in Berlin-Kreuzberg sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde dabei ein Mensch verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Drei Vermummte sollen auf den Mann aus einem fahrenden Auto heraus geschossen haben. Dann flüchteten sie.

Schwerbewaffnete Beamte sind vor Ort.

Foto: Thomas Peise

Kurz darauf fanden Polizisten den Fluchtwagen in der Nähe des Tatortes an der Brachvogelstraße. Der Hintergrund des Angriffs ist zurzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.