Zehlendorf: Kleintransporter prallt gegen BVG-Bus

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 27. November.

+++ Kleintransporter prallt gegen BVG-Bus +++

Auf der Clayallee in Zehlendorf ist es am Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem BVG-Bus gekommen. Vor Ort hieß es, der Fahrer des Transporters habe die Vorfahrt des Busses missachtet. Bei dem Unfall wurden laut ersten Angaben zwei Personen verletzt.

+++ Festnahmen in Flüchtlingsunterkunft +++

Einsatzkräfte an der Eschenallee in Westend am Donnerstagabend.

Foto: Thomas Peise

In der Eschenallee in Westend ist es am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft zu einem gewaltsamen Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Polizisten nahmen eine Person vorläufig fest; zudem wurde ein Platzverweis erteilt. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

+++ Mercedes fährt gegen Ampelmast +++

Die Mercedes-Fahrerin soll betrunken gewesen sein.

Foto: Morris Pudwell

Eine Mercedes-Fahrerin ist in der Nacht zu Freitag in Neukölln mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Ampel geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 1.50 Uhr an der Ecke Pannierstraße/Sonnenallee. Vor Ort hieß es, Insassen des Autos hätten die Frau an einer Flucht gehindert. Bei einer Atemalkoholkontrolle sollen die Einsatzkräfte einen Wert von über 1,6 Promille gemessen haben. Die Feuerwehr brachte den Ampelmast in eine ungefährliche Position. Die Beamten brachten die Frau zur Blutentnahme zur Gefangenensammelstelle.