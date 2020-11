In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 26. November.

+++ Glättegefahr in Berlin - BSR kontrolliert +++

Der Wetterdienst der Berliner Stadtreinigung warnt vor Glätte auf den Berliner Straße. Stellenweise bestehe Glättegefahr durch reif, so die BSR bei Twitter. Der Winterdienst würde die Stadtautobahnen und die Hauptverkehrstraßen kontrollieren, hieß es weiter. "Wo es nötig ist, wird gestreut", so die BSR.

+++ Person bei Unfall in Schöneberg schwer verletzt +++

Einsatzkräfte am Mittwochabend bei dem Unfall in Schöneberg.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Unfall in Schöneberg ist am Mittwochabend eine Person schwer verletzt worden. Vor Ort hieß es, die Person sei an der Kreuzung Sachsendamm/Reichartstraße gegen 22.35 Uhr von einem Kleintransporter erfasst worden. Die Unfallursache war zunächst unklar. Nach knapp 45 Minuten war die Unfallstelle geräumt.

+++ Rauch quoll aus Imbiss - Feuerwehr stundenlang im Einsatz +++

Die Feuerwehr war bei dem Einsatz in Neukölln stundenlang auf der Suche nach dem Brandherd.

Foto: Morris Pudwell

Eine leichte Rauchentwicklung in einem Hähnchenimbiss an der Karl-Marx-Straße in Neukölln hat sich am Mittwochabend zu einem stundenlangen Einsatz für die Berliner Feuerwehr entwickelt. Nach langer Suche konnten die Einsatzkräfte den Brandherd hinter einer Wand- und Deckekonstruktion finden und löschen. 53 Feuerwehrleute waren vor Ort, die Karl-Marx-Straße war über Stunden gesperrt. Wie es zu dem Brand kam, ermittelt nun die Polizei.