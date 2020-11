Verwirrter kracht mit Mercedes mehrfach in Burgerladen

Ein 53-Jähriger steuerte seinen Wagen mehrfach in die Fensterscheibe des Ladens an der Grünberger Straße, stieg aus und flüchtete.

Berlin. Ein offenkundig geistig verwirrter Mann ist am Sonntagvormittag mehrfach in einen Burgerladen an der Grünberger Straße in Friedrichshain gefahren. Auf einem Instagram-Video ist zu sehen, wie der weiße Mercedes durch die Frontscheibe des Ladens fährt, zurücksetzt und erneut in das Geschäft kracht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, beschädigte der 53-Jährige nicht nur den Eingangsbereich des Burgerladens, sondern auch eine Gasleitung. Mitarbeiter des Entstörungsdienstes verhinderten, dass Gas austreten konnte.

Der 53-Jährige stellte nach der Aktion den Wagen ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Warschauer Straße, wo ihn Polizisten festnahmen. Ein Drogenschnelltest brachte ein positives Ergebnis. Der Mann, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde durch Rettungskräfte für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, in dem er aufgrund seines psychischen Zustandes stationär aufgenommen wurde.

Die Grünberger Straße war zwischen der Warschauer Straße und der Simon-Dach-Straße für rund eine Stunde gesperrt.