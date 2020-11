Berlin: Brand in Zehlendorfer Mehrfamilienhaus

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 21. November.

+++ Brand in Zehlendorfer Mehrfamilienhaus +++

Im Berliner Stadtteil Zehlendorf hat ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer brach am Samstagmorgen in einem Zimmer des Hauses aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

+++ Pkw wendet und kollidiert mit Straßenbahn in Mitte +++

Ein Pkw stieß beim Wenden mit einer Straßenbahn zusammen.

Foto: Peise

Auf der Mollstraße in Mitte ist es am Freitag gegen 20 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw gekommen. Nach Informationen von vor Ort wendete der Autofahrer, an einer Stelle, an der es verboten ist, und übersah dabei die Straßenbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.