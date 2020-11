Berlin-Spandau: Mann mit Schlagstock in Staaken niedergeschlagen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 19. November.

+++ Polizeieinsatz am BER - S-Bahn meldet Verspätungen +++

Am Terminal 1 des BER gab es am frühen Morgen einen Polizeieinsatz, meldet die S-Bahn Berlin via Twitter. Es sei noch mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen auf den Linien 9 und 45 zu rechnen, heißt es weiter. Nähere Informationen zum Einsatz lagen zunächst nicht vor.

#S45 und S9: Nach einem Polizeieinsatz am #BER_T1 bitte mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen rechnen. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) November 19, 2020

+++ Mit reichlich Alkohol am Steuer ab in die Hecke +++

Nach einer Verfolgungsfahrt landete das Auto in einer Hecke.

Foto: Morris Pudwell

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Kreuzberg endete am frühen Donnerstagmorgen für einen Autofahrer in einer Hecke der Rettungsstelle des Klinikums Am Urban. Mit sehr hoher Geschwindigkeit soll der Flüchtende quer durch Kreuzberg gerast sein. In der Dieffenbachstraße verlor der Fahrer in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und setzte sein Fahrzeug in die Vegetation. Der nach ersten Informationen betrunkene Fahrer wurde festgenommen. Sein Beifahrer flüchtete.

+++ Laster kracht nach Unfall gegen Motorrad und Gaslaterne +++

Foto: Thomas Peise

Am Mittwochabend ist es gegen 20 Uhr an der Kreuzung Spandauer Damm Ecke Bolivarallee in Charlottenburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Lkw über einen Grünstreifen und prallte gegen ein geparktes Motorrad und eine Gaslaterne, die dadurch in eine bedenkliche Schieflage geriet. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

+++ Autofahrer fährt Radfahrer vor Brandenburger Tor um +++

Polizisten transportieren das Fahrrad vom Unfallort ab.

Foto: Thomas Peise

Am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr ist es auf der Straße Unter den Linden auf Höhe des Hotel Adlon in Mitte zu einem Unfall gekomen. Dabei erfasste ein Auto einen Fahrradfahrer, der auf die Motorhaube geschleudert wurde und dabei nach ersten Informationen so erhebliche Verletzungen erlitt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.